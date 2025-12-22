Cultura atorga el nou ajut per a donar suport als centres privats que contribueixen a la difusió cultural

El Govern ha aprovat l’atorgament de la nova ajuda financera als espais privats de difusió cultural i turística del país, amb una dotació 15.000 euros, al Museu de la Miniatura. L’objectiu del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports amb aquest programa és atorgar ajudes financeres a centres privats que gestionin col·leccions d’interès cultural, amb la finalitat de millorar i mantenir les instal·lacions, potenciar la difusió i la visibilitat de les col·leccions, contribuir a l’atractiu cultural i turístic del país, desenvolupar un programa d’activitats, i incrementar la col·laboració amb la Taula de Museus.
Diversos espais privats del país han desenvolupat, al llarg dels anys, col·leccions i iniciatives d’interès cultural. Aquests centres compleixen un paper fonamental en la difusió cultural i en la generació d’atractiu turístic, contribuint a la diversificació de l’oferta cultural del país. Tanmateix, aquests centres sovint es troben amb dificultats per a mantenir i millorar les seves instal·lacions i col·leccions, així com per a reforçar la seva visibilitat i presència com a elements destacats de l’oferta turística andorrana. Entre les principals dificultats, es poden destacar els costos de manteniment ordinari, de la difusió i les visites, i de l’atracció turística.