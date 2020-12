Les hospitalitzacions augmenten lleugerament, però els casos actius mantenen la tendència a la baixa

En les darreres 24 hores hi ha hagut un lleuger increment de les persones hospitalitzades, de 19 a 23 -21 a planta i 2 a l’UCI-. Tot i això, el nombre de casos actius continua reduint-se, en aquest cas, fins als 548. A la planta COVID-19 habilitada al Cedre no hi ha cap resident ingressat.

Des de l’inici de la pandèmia, el nombre d’afectats és de 7.446 persones –6.588 corresponen a la segona onada. Per la seva part, les recuperacions s’eleven fins a les 6.819 i les defuncions es mantenen en 79.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 23 aules estan sota vigilància activa –11 total i 12 parcial– i 53 en vigilància passiva.