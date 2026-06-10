Ajudes de més de 300.000 euros per a pal·liar els efectes del tall de l’RN-20 per a accedir a Andorra

El Govern ha mobilitzat més de 302.748,39 euros per a pal·liar els efectes del tall de la carretera RN-20 d’accés a Andorra, en «una actuació decidida per a protegir l’activitat econòmica, garantir la connectivitat i sostenir el teixit empresarial del Pas de la Casa». Aquest conjunt de mesures, desplegat davant una situació excepcional provocada per esdeveniments naturals imprevisibles entre el 31 de gener i el 8 de març, respon a un doble objectiu: donar suport directe a les empreses afectades i mantenir l’atractiu turístic del país.
En la sessió d’aquest dimecres de Consell de Ministres, el Govern ha fet un pas més en aquest desplegament amb l’aprovació d’una nova adjudicació de 50.444,69 euros en ajuts per al pagament de les cotitzacions a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), corresponents a 16 expedients que beneficien empreses i petits comerços afectats. Amb aquesta nova resolució, els ajuts a la CASS ja acumulen un volum de 90.962,14 euros adjudicats.
Pel que fa al balanç global, s’han tramitat un total de 35 sol·licituds, de les quals 25 han estat aprovades, una desestimada per incompliment dels requisits i una no admesa per haver-se presentat fora de termini. Paral·lelament, el Govern continua la tramitació de 8 expedients pendents d’esmena, amb la voluntat de completar com més aviat millor tot el procés d’ajuts. Des del primer moment, «el Govern va activar un paquet de mesures urgents per a sostenir el teixit econòmic i preservar l’activitat turística, que incloïen ajuts a les cotitzacions de la CASS en funció de la caiguda de facturació, suport a la tresoreria dels petits comerços, ajornaments i fraccionaments de l’IGI i descomptes en la factura elèctrica, així com mesures específiques per al sector del transport», recorden des de l’Executiu.
Paral·lelament, es van desplegar actuacions per a mantenir l’arribada de visitants, com el xec de 30 euros en carburant per a turistes d’Occitània, la gratuïtat del bus entre l’Hospitalet i el Pas de la Casa, la subvenció del sobrecost dels autobusos turístics i accions de promoció i comunicació per a informar de les rutes alternatives, amb l’objectiu de garantir la continuïtat de l’activitat i l’atractiu d’Andorra com a destinació.