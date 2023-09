El futur de la publicitat a la televisió és interactiu

Imatge d’una televisió emetent un partit de futbol. Foto: Arxiu

Malgrat que no poques veus anuncien des de ja fa temps la mort de la televisió a les mans d’Internet, com fa ja unes quantes dècades anunciessin la mort de la ràdio a les mans de la TV, la ‘caixa ximple’ cerca reinventar-se per a ser una mica més intel·ligent -o, més correctament, menys ximple- i, sobretot, més interactiva.

L’estàndard ATSC 3.0, també conegut com a NextGen TV (televisió de pròxima generació) és el futur de la televisió, combinant la capacitat de transmissió amb la interactivitat gràcies a la tecnologia IP. I això ofereix moltes possibilitats però, sobretot, la de personalitzar la publicitat fent-la més efectiva.

I és que no hem d’enganyar-nos: si d’alguna cosa es guanyen la vida les cadenes televisives, això és la publicitat, per tant, millor que sigui més dirigida als interessos del consumidor, que no en gran quantitat i ‘disparant’ anuncis per a tots els perfils. Tampoc s’ha de dir res que no ens sigui familiar si s’afirma que les pauses publicitàries entre programes i pel·lícules són les que tots aprofitem per a anar al bany, assaltar la nevera, o donar un cop d’ull al nostre telèfon intel·ligent.

L’especificació ATSC 3.0 és capaç d’oferir un grau de personalització dels continguts i interactivitat comparable al qual gaudeix avui dia la web.

A més, els anunciants poden gaudir d’estadístiques detallades, tal com les de la publicitat en línia, permetent-los dirigir els seus anuncis a l’audiència que major receptivitat pugui presentar davant els seus productes i serveis.

Segons expliquen a TVTech, lloc web especialitzat en l’actualitat i la tecnologia del món televisiu, Ad Insertion Platform Sàrl, una empresa tecnològica suïssa amb tres lustres d’experiència en el negoci de la inserció d’anuncis, ja està aprofitant les possibilitats publicitàries que ofereix ATSC 3.0 a través de la seva plataforma Ad Break Composer.

A més de proporcionar aquesta capacitat interactiva, l’estàndard ATSC 3.0 també suporta les últimes tecnologies de visualització per a oferir la millor qualitat de vídeo, com a resolucions 4K a fins a 120 fps, imatges d’Alt Rang Dinàmic (HDR), i també una millor qualitat de so.





Per Tecnonews