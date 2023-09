Actes de la Diada Nacional de Catalunya a la Seu

Cartell per a l’11 de setembre a la Seu (Aj. la Seu)

La Seu d’Urgell ha programat diversos actes commemoratius per a celebrar, com cada onze de setembre, la Diada Nacional de Catalunya. Aquesta programació ha estat elaborada per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, juntament amb Òmnium Cultural Alt Urgell.

Així, dilluns, dia 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, a dos quarts d’onze del matí, tindrà lloc l’acte institucional, a la plaça de Sant Josep de Calassanç. L’acte el presentarà l’alcalde urgellenc, Joan Barrera, i anirà acompanyat de la lectura d’un manifest per part de Josep Triquell, en representació d’Òmnium Cultural Alt Urgell, i de la lectura de poemes per part de la companyia urgellenca Quin Xou Teatre. L’acompanyament musical el faran l’Anna i el Biel Balcells.

La commemoració institucional de la Diada Nacional continuarà, a les onze del matí, a la plaça Catalunya amb la hissada de la senyera i el Cant dels Segadors.

Els actes commemoratius de l’11S clouran amb la ballada de sardanes amb la Cobla Lluïsos de Taradell i amb el suport d’Amics de la Sardana.