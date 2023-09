Com eliminar les berrugues a casa

Tot “Naufragant per la xarxa” vam anar a topar amb un vídeo on una dona -professional- explica com podem eliminar determinades berrugues a casa estant. Tan sols s’han de seguir les passes que s’indica i ser constant amb el senzill tractament que recomana.

Les berrugues, en ocasions, són ben molestes segons els llocs on apareixen i, altres cops, representen un problema més aviat estètic. Per això, sempre que sigui un professional qui ens faciliti les indicacions, podem intentar posar remei seguint els consells. El vídeo està extret del TikTok, del compte “farmaciaokondo” i hi apareix Ester Liaño Ruiz. A veure si el remei funciona.