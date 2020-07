Rojo’ de Benjamín Naishtat. L’ou de la serp

‘Rojo’ de Benjamín Naishtat, és una de les pel·lícules triomfadores del 66 Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià, guardonada amb la Concha de Plata a la millor direcció, Concha de Plata al millor actor per Dario Grandinetti i Premi a la millor fotografia per Pedro Sotero.

La coproducció ‘Rojo’ de l’argentí Benjamín Naishtat és un incòmode i pertorbador film polític ambientat a l’Argentina dels anys 70 protagonitzat per un advocat, el “doctor” Claudio Morán (Dario Grandinetti), que és escridassat i agredit per un desconegut que entra en el restaurant en un poblet de províncies on Claudio sopa amb la seva dona, Susana (Andrea Frigerio), i la seva filla adolescent.

Aquest estrany i torbador inici revela que l’intrús del restaurant és un represaliat polític que retreu l’actitud de l’advocat mentre que aquest es mostra com el perfecte exponent d’un perfil reaccionari i corrupte que amaga secrets inconfessables. Aquest preàmbul serveix de punt d’arrancada del que serà una colpidora radiografia sobre el pòsit del feixisme social que es va escampant per tots els racons del territori. Aquest ou de la serp covat en el temps eclosionaria, ja fora del camp del film, en la dictadura del general Videla.

Un més que notable film que destaca sobretot pel tractament elusiu del terrible tema esmentat, però que també excel·leix per la creació d’una atmosfera feixuga i asfixiant que ho empudega tot. Un film que es desenvolupa en un format de thriller fosc i espès que conté un premonitori eclipsi de tons apocalíptics que sembla alertar sobre l’immediat avenir. I entre el seu extraordinari repartiment, encapçalat per un superb Darío Grandinetti, convé valorar especialment el paper d’un detectiu xilè que irromp en la trama interpretat per un tèrbol i lúcid Alfredo Castro.