El Film “Quico Sabaté, sense destí”, amb participació andorrana, triomfa als Premis Gaudí

El llargmetratge ‘Quico Sabaté, sense destí’ ha estat reconegut com la millor pel·lícula per a televisió als Premis Gaudí 2024. Aquesta obra, que es submergeix en la vida de l’heroi antifranquista Quico Sabaté, ha captivat a l’audiència i a la crítica, fent-se mereixedor així d’aquest prestigiós guardó.

La producció ha comptat amb la col·laboració de l’empresa andorrana Terranova Produccions, sota la direcció de Josep Repiso, que ha estat clau en la creació de la fotografia de cartell, foto fixa i el making off del film. La producció és el resultat d’una col·laboració única entre Minimal Films, TV3 i la Xarxa Audiovisual Local, amb el recolzament del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona. El film està protagonitzat de manera magistral per l’actor andorrà, Roger Casamajor.

Dirigida amb mestratge per Sílvia Quer i amb el guió de Mireia Llinàs, ‘Quico Sabaté, sense destí’ és una obra que destaca no només per la seva qualitat cinematogràfica sinó també per la seva importància històrica i cultural. La producció ha estar liderada per Albert Solé i Oriol Sala-Patau, qui han unit esforços per a portar a la pantalla aquesta història real carregada d’història i emocions.