El Barça d’hanbol s’acomiada d’Encamp amb la voluntat de repetir l’any vinent

El Barça d’handbol ha finalitzat aquest dilluns la seva estada esportiva a Encamp, després de quatre dies d’intensos entrenaments en les instal·lacions del Comú d’Encamp, amb una recepció a Casa Comuna.

La secció d’handbol va arribar divendres a la localitat encampadana. Aquesta és la tercera estada d’una secció del FC Barcelona a Encamp, després que també ho fes el primer equip d’hoquei i el segon equip de futbol sala, durant la primera quinzena d’agost. “Tenir aquestes seccions ens ajuda a promocionar les nostres instal·lacions i el patrimoni natural” de la parròquia, ha expressat el conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, durant la roda de premsa conjunta amb el nou entrenador del Barça d’handbol, Carlos Ortega, i també el nou capità, Gonzalo Pérez de Vargas, després de la retirada de Raúl Entrerríos.

Xavier Fernàndez ha afirmat que “teniu les portes obertes i Encamp és casa vostra”, recordant que els convenis es renoven cada any. El conseller ha explicat que l’estada esportiva es complementa també amb activitats de lleure i oci per fer treball d’equip, per exemple, aquest diumenge els jugadors van anar al circuit del Pas de la Casa. “Seguim en ritme de buscar estades tant professionals com amateurs que omplin la parròquia, els hotels i els comerços“, ha indicat el conseller. De fet, aquestes estades són un dels objectius estratègics de la corporació per dinamitzar la parròquia.

Per la seva banda, Carlos Ortega, entrenador de l’equip, s’ha mostrat molt agraït al comú per l’estada i ha avançat que aquesta col·laboració “probablement s’allargarà en el temps“. Enguany, l’estada ha estat més curta que en anys anteriors, però “ens sentim molt bé a l’hotel i a les instal·lacions“, ha declarat, afegint que el tracte és molt agradable, ja que és un indret, que a banda d’entrenar, també permet gaudir de temps lliure. En la mateixa línia, Gonzalo Pérez de Vargas, ha manifestat que és important per a ells venir a Andorra durant la pretemporada perquè ho poden fer en les millors condicions i disponibilitat possibles i amb una bona temperatura. “És una tradició venir aquí, la qual ens ha donat moltes alegres i tant de bo al futur puguem seguir treballant junts”, ha indicat el porter i capità de l’equip.

Pel que fa a l’equip, Carlos Ortega ha comentat que està funcionant molt bé, mantenint certs aspectes d’anys anteriors, però també afegint pinzellades noves. De fet, aquests primers dies s’han centrat molt a treballar la defensa. “Estem amb pocs canvis al treball d’atac i ens estem coneixent tots“, ha afirmat l’entrenador, recordant que aquest any, amb els jocs olímpics, gairebé no hi ha pretemporada perquè la setmana vinent ja comencen amb els partits. Tot i així, ha indicat que molts jugadors que van assistir a la cita de Tòquio han arribat en molt bona forma.

Pérez de Vargas, que afronta la primera temporada com a capità d’equip, ha assegurat que ha intentat aprendre de tots els capitans anteriors. “Vull intentar ser una mica transmissor“, ja que és feina dels veterans adaptar les noves incorporacions. Quant a l’equip i al nou entrenador, ha manifestat que ja es comencen a veure els canvis que vol incorporar i l’equip ja va agafant forma.