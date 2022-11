El FC Andorra no ha anat de vacances a Eivissa (0 a 1)

Partit més complicat del previst a les Balears. La diferència a la classificació feia pensar que no seria tan difícil per al FC Andorra al camp de l’Eivissa. Ha estat, per als dos conjunts, un encontre travat, no massa divertit per als aficionats, però ben exigent quant a concentració pel que fa a les dues formacions. I, d’ocasions, poques.

Eivissa i Andorra es jugaven dues coses ben diferents, els locals intentar fugir de la zona de descens i, els del Principat, aferrar-se a les places que donen dret a l’ascens. En tot cas, ambdós lluitaven pels tres punts.

La primera meitat ha tingut un major domini del FC Andorra i, d’aquí, ben aviat, arribava un penal provocat pels illencs sobre German Varela. La pena màxima l’ha transformat Sinan Bakis per a l’Andorra. La nota negativa arribava al minut 32 amb la lesió de Dani Morer.

La segona meitat ha estat menys vistosa, que no dolenta. Bàsicament perquè l’Eivissa volia dominar més, però, tot i així, el FC Andorra posava la pausa. En tot, val a dir que el porter tricolor, Nico, ha fet una aturada de mèrit al minut 53 i, al 68, els balears n’han tingut una altra oportunitat clara per a aconseguir l’empat.

Ja al 75 hi ha hagut una jugada que ha deixat els locals amb un jugador menys. Ivan Morante ha estat expulsat amb vermella directe per clavar els tacs al turmell de Rubén Bover. Així, l’Eivissa es quedava amb 10 homes.

Però, encara quedava minuts perquè passessin més coses. Pape Diop, un exprimera divisió, un trotamóns, feia tot just 5 minuts que havia entrat al terreny de joc quan ha estat expulsat amb vermella directa per una dura entrada. Tot i jugar amb 9, l’Eivissa ha tingut una bola per a empatar el partit. També és veritat que, Jacobo, al 91, ha fet un pal que hagués significat el 0 a 2 per als d’Eder Sarabia.

En resum, tot i ser nou a la categoria, el FC Andorra ha realitzat un matx d’equip experimentat, marcant les velocitats que calia a cada moment. 3 punts més, treballats, però “a la saca”. No hi ha temps per al rel·lax, però saber que en una lliga tan competida vas a dormir a la part mitja alta de la taula et permet, si més no, fer una bona migdiada.