Mònica Dòria i l’esquí, els grans triomfadors de la 3a edició de ‘L’esport ens connecta’

El cap de Govern, Xavier Espot, juntament amb la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, han participat aquest dilluns a la tarda a la sessió inaugural de la 3a edició de ‘L’esport ens connecta’ que s’ha celebrat a l’Auditori Nacional d’Ordino. Les jornades estan enfocades a dedicar al món de l’esport un espai de retrobament entre les diferents federacions i esportistes del país, així com per a reconèixer els resultats que han assolit els esportistes durant la temporada.

La jornada s’ha iniciat amb una presentació per part de la ministra i del secretari d’Estat del nou projecte d’ampliació sostenible dels serveis i de les instal·lacions ubicades al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO). Tal com ha destacat la ministra, el projecte s’emmarca dins del full de ruta del Govern, Horitzó 23, que contempla l’ampliació de les instal·lacions per tal de “donar resposta a la demanda creixent d’espais esportius al país fruit de l’increment exponencial de les llicències de federacions esportives”.

En aquesta mateixa línia també s’ha expressat el cap de Govern, que ha recordat que durant les diverses trobades celebrades amb totes les federacions esportives i clubs històrics del país, aquestes van posar sobre la taula la necessitat de disposar d’espais per a desenvolupar els seus programes de tecnificació. “Estem compromesos de manera determinant i prioritària amb l’esport del país i per això continuem treballant per a fer-lo créixer”, ha ressaltat.

L’ampliació del centre “segueix un fil conductor i és la culminació” de les fases que ja s’han dut a terme durant els darrers 3 anys, tal com ha destacat la ministra Riva. Des del 2019 s’han posat en marxa nous serveis (sala de musculació, gimnàs, servei d’àpats, menjador, fisioteràpia, medicina esportiva, entre d’altres) que converteixen el CTEO en l’espai de referència de l’esportista tecnificat, becat i de les federacions. Amb els nous serveis ja en marxa, s’ha crescut un 420% el nombre d’entitats i clubs que s’ubiquen al CTEO així com també es registra, respecte al 2019, un increment del 73% d’esportistes que utilitzen el centre esportiu.

Riva ha contextualitzat que des del 2012 s’ha incrementat un 40% el número total de llicències federatives al país i han crescut en un 30% les federacions. Per contra, no s’han impulsat noves instal·lacions al país des d’aquella data per a donar resposta a tota aquesta demanda creixent. Per aquest motiu, i amb la finalitat de seguir dotant el CTEO dels espais i serveis necessaris per a la millora del rendiment esportiu dels esportistes d’Andorra, s’ha presentat el projecte d’ampliació.

Projecte sostenible

El projecte, previst als pressupostos del Govern, preveu la construcció de nou equipaments esportius: piscina d’entrenament, salsa d’esports de combat, nou gimnàs, sala de gimnàstica rítmica, pista poliesportiva amb graderies i pista de petanca coberta. Les noves instal·lacions permetran donar resposta a un total de 18 federacions.

La ministra ha emfatitzat que el projecte d’ampliació s’ha concebut i es desenvoluparà seguint els principis de la sostenibilitat. Per aquest motiu, la instal·lació comptarà amb un sistema de generació d’energia elèctrica mitjançant plaques fotovoltaiques integrades amb injecció de possible energia sobrant a la xarxa elèctrica general. A més, també disposarà de sistema aerotèrmic de cicle complet de generació d’energia mitjançant un sistema amb bombes de calor condensades per aire, per la generació de fred i calor. Finalment, la zona de la piscina d’entrenament tindrà un modern sistema de filtratge.

Un cop finalitzada l’ampliació, Riva ha apuntat que el CTEO també es podrà posicionar “com a centre de referència per a estades esportives d’alt nivell i equips professionals”.

Reconeixement als esportistes

Un cop finalitzada la presentació del nou projecte d’ampliació, Espot, Riva i Ruiz han participat en el lliurament de premis als esportistes amb resultats destacats en competicions internacionals en la categoria sènior per a la temporada 2021-2022.

Els premiats han estat els onze esportistes següents:

– Pol Moya: l’atleta ha estat premiada amb 500 euros per la seva 3a posició al Campionat Iberoamericà 2022.

– Nahuel Carabaña: l’atleta ha estat premiat amb 1.000 euros per la seva 2a posició al Campionat Iberoamericà 2022.

– Carola Vila: l’esquiadora de fons va assolir la temporada passada la 10a posició a la Copa d’Europa de St. Ulrich i ha estat premiada amb 1.000 euros.

– Ariadna Fenes: va assolir la temporada passada la 6a posició a la Skyrunning de Comapedrosa per la qual ha estat premiada amb 2.000 euros.

– Maeva Estevez: la surfera, de nou, va assolir la 16a posició a la Copa del Món de Montafon per la qual ha estat premiada amb 2.000 euros.

– Arnau Soldevila: el corredor ha estat premiat amb 3.000 euros per la seva 3a posició a la Skyrunning de Barruera.

– Candelaria Moreno: l’esquiadora d’esquí alpí va quedar en 12a posició als JJOO d’hivern de Beijing 2022 per la qual se l’ha premiat amb 6.000 euros.

– Roger Puig: l’esquiador alpí va assolir la 9a posició al Mundial de Lillehammer 2022 per la qual ha rebut 7.000 euros.

– Irineu Esteve: l’esquiador de fons va assolir la 6a posició a la Copa del Món de Val di Fiemme per la qual ha rebut 9.000 euros.

– Joan Verdú: l’esquiador ha rebut 10.000 euros de premi per la seva 9a posició als JJOO d’hivern de Beijing 2022.

– Mònica Dòria: la palista ha rebut de premi 16.000 euros per la 3a plaça a la Copa del Món de la Seu d’Urgell.