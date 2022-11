El Campionat d’Andorra de motociclisme sobre gel agafa embranzida

La Federació Motociclista d’Andorra (FMA) ha presentat el campionat que, de manera habitual els darrers anys, dona el tret de sortida a la temporada de competició, l’ICE Gladiators. Així doncs, les motos en rodes de claus seran protagonistes, les primeres setmanes del nou any, en el Circuit Andorra Pas de la Casa, competint dins de les GSeries.

Van presidir la presentació, Justo Ruiz, Secretari d’Estat d’Esports del Govern d’Andorra, Josep Puntí, membre de la FIM i director esportiu de la FMA, Cristian España, pilot de la FMA guanyador d’aquest campionat el 2021 i Marc Font, pilot de la FMA Campió d’Andorra d’Enducross 2021 i 2022.

Justo Ruiz va donar la benvinguda a tots els presents, va fer esment de què a pesar de les dificultats (pandèmia inclosa) de les últimes edicions, és un campionat plenament consolidat, i afegia: “Com a representant del Govern i secretari d’Estat d’Esports, encantat de poder donar suport a la Federació perquè aquest campionat continuï creixent i també perquè aquest circuit que tenim al país tingui la visibilitat que mereix”.

A continuació va prendre la paraula Josep Puntí, que es va centrar en comentar els detalls pels quals es regirà l’ICE Gladiators 2023:

Els ICE Gladiators es decidiran en 4 dissabtes a doble cursa

En concret seran els dies, 7, 14 i 28 de gener, a més del 4 de febrer, els que configuren el calendari de la competició motociclista sobre gel del 2023. Pel que fa a les categories de les motos que poden disputar les curses de gel del campionat no hi ha canvis, pel que fa a les mecàniques habituals. Sí que és digne de mencionar la presència, per primera vegada, de motos elèctriques, que estaran incloses en la categoria petita, ICE1.

Els horaris i el desenvolupament de cadascun dels dies de competició, es mantindran com en les edicions passades. Així ho comentava Punti: “Es correran quatre mànegues, una d’entrenaments lliures, una d’entrenaments cronometrats i les dues de cursa.” La competició es durà a terme entre les 16:00 i 20:00 hores, horaris que, segons Punti, cal mantenir per a: “Entre mànega i mànega no hi pot haver un marge de temps excessiu per a evitar que els pilots es refredin en excés. Cal pensar que l’única protecció que tenen el motards quan competeixen, per a evitar el fred, és el seu propi cos”.

Cristian España i Marc Gómez coincideixen en el fet que les curses de gel són molt divertides

Els pilots de la FMA han deixat clar que estaran al Circuit Andorra Pas de la Casa, a la graella dels ICE Gladiatros 2023. En la seva opinió són curses que no tenen res a veure amb el que fan durant la temporada, a més: “Posar a punt la moto a 2.500 metres d’altitud no és fàcil, les reaccions de la moto són completament diferents i, això, sempre et dona recursos per a les curses que disputem durant l’any. Segons els pilots, la diversió està assegurada tant per ells com per als aficionats”.