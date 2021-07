El delegat de la Generalitat es reuneix amb els presidents comarcals a l’Alt Pirineu i l’Aran

El delegat territorial de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran, Ricard Pérez, ha presidit aquest matí a Tremp la reunió amb les presidències dels consells comarcals que formen part de l’àmbit territorial de l’Alt Pirineu, la sindicatura d’Aran i amb el director general de Polítiques de Muntanya i del Litoral, Albert Alins.

La reunió s’ha celebrat amb l’objectiu, per una banda, de presentar els objectius de la legislatura en l’àmbit de la delegació territorial de la Generalitat; i per l’altra, copsar les necessitats i peticions dels consells comarcals de l’Alt Pirineu (Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya, Pallars Jussà i Pallars Sobirà) i del Conselh Generau d’Aran.

La trobada s’ha emmarcat en el seguit de reunions que el delegat territorial del Govern, Ricard Pérez, ha mantingut durant les darreres setmanes, i de forma individual amb cadascun dels representants dels ens comarcals i l’Aran, i com a pas previ a la reunió que han sol·licitat les mateixes presidències comarcals i la sindicatura d’Aran amb el president de la Generalitat.

Des de la delegació s’ha traslladat a les presidències comarcals i la sindicatura d’Aran que un dels objectius principals per aquesta legislatura és assolir el desplegament dels serveis territorials a l’Alt Pirineu i Aran, i en aquest sentit, el primer pas és el nomenament del doctor Felip Benavent com a nou gerent de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, un càrrec que es recupera després de deu anys compartint la gerència amb Lleida. Aquest desplegament es farà atenent criteris de govern tenint en compte les especificitats del territori i per al territori.

Aquesta reunió ha estat la primera d’unes trobades que s’aniran mantenint periòdicament tal d’assolir una coordinació òptima a escala territorial, amb l’objectiu d’entomar i treballar des de la delegació territorial de la Generalitat les peticions i demandes, i actuar com una corretja de transmissió i poder explicar les decisions i propostes d’aquest als representants dels ens comarcals de la vegueria de l’Alt Pirineu i la sindicatura d’Aran.

El delegat del govern Ricard Pérez, considera els consells comarcals i el Conselh Generau d’Aran com a interlocutors essencials del territori, una veu més del territori que se suma a la dels diferents sectors com poden ser els econòmics, socials o culturals, entre d’altres.

Pel que fa a peticions concretes dels ens locals, s’ha posat de manifest la necessitat de desenvolupar la Llei de Muntanya i la Llei de Territori, els Jocs Olímpics de Pirineus – Barcelona 2030, la millora del transport o la millora dels serveis.

Per la seva banda, el director general de Polítiques de Muntanya i del Litoral, Albert Alins, ha manifestat als presidents i síndica, ha donat explicacions sobre l’estat dels tràmits de la nova Llei de muntanya i de la Llei de territori.

A la reunió hi han participat la síndica d’Aran, Maria Vergés, la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós, el president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Josep Maria Mullol; el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carles Isus; la presidenta del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, Maria José Erta.