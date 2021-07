La Generalitat anuncia mesures de prevenció de la Covid-19 per a tot l’estiu

Davant la previsió que la pressió hospitalària segueixi a l’alça i, tal com ha explicat la portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja, que les pròximes setmanes siguin “molt complicades”, l’Executiu ha anunciat mesures de prevenció de la Covid-19 que s’aplicaran durant tot l’estiu. Es tracta de les trobades amb un màxim de 10 persones si no són convivents, la finalització de les activitats d’oci a les 00.30 hores, l’ús de la mascareta i la necessitat de mantenir les distàncies.

Ho ha dit la portaveu, que ha comparegut en roda de premsa acompanyada del conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, i el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, després de la reunió de la comissió delegada en matèria de Covid-19. Plaja ha afegit que demà divendres a la mitjanit entrarà en vigor el nou confinament nocturn en 165 municipis, que es mantindrà durant set dies, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi validat aquest matí aquestes mesures de prevenció. Ha puntualitzat, però, que és una mesura que es revisarà cada setmana en funció de les dades epidemiològiques.

El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha remarcat que, tot i superar el pic de contagis, “encara queden dies i setmanes de molta feina”, de complexitat i tensió al sistema sanitari, a la Primària i als hospitals, ja que el pic de persones ingressades arribaria dues o tres setmanes després. “Baixar d’un pic tan alt d’infecció suposa que encara veurem molts contagiats i ingressats. Evitar la infecció abans que no arribi als serveis sanitaris és a les nostres mans i les mesures ja es coneixen”, com per exemple reduir al màxim la interacció social, sobretot ara que part de la ciutadania està o estarà de vacances.

Per Argimon, la situació actual i la que vindrà és de “criticitat absoluta”, com ho demostra que a finals d’aquesta setmana es preveu arribar al mig miler d’ingressats a les UCI. “Demanem a la població que redueixi al màxim la interacció i que respecti les mesures de protecció per a reduir la possibilitat de contagis”, ha reblat. “En aquests moments tenim unes dades d’infecció i contagis molt altes, així com de pressió assistencial. Durant les setmanes que venen no arribarem a la normalitat”, ha afegit.

Per últim, el conseller ha avançat que encara queden unes 18.000 dosis de vacunes disponibles de les 90.000 ofertes ahir mateix.

Dispositiu per a assegurar el confinament nocturn

Per la seva banda, el conseller d’Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha valorat positivament els dispositius conjunts de Mossos d’Esquadra i policies locals que es va fer a partir de la nit de divendres per a assolir el confinament nocturn. “Ha funcionat molt bé —ha dit— especialment a les zones més sensibles, el litoral i a la ciutat de Barcelona”.

Elena ha fet un agraïment a les policies locals i al cos de Mossos d’Esquadra “pel sobreesforç per situar aquests dispositius, als ajuntaments per la seva predisposició i un agraïment molt especial als ciutadans que majoritàriament han complert el confinament nocturn”.

Ha explicat que “la immensa majoria de la societat ha seguit el confinament i això és d’agrair perquè el moment és molt delicat i requereix mesures, però ha d’anar acompanyat del compromís dels ciutadans”. “Quan aquesta autoresponsabilitat es percep en un grau alt s’ha de reconèixer” ha afegit.

Campanya per a conscienciar els més joves

El conseller Argimon també s’ha referit a la nova campanya de Salut, ‘1 de cada 3’, que posa en relleu, amb testimonis dels mateixos joves, que 1 de cada 3 persones que han estat ingressades als hospitals del sistema sanitari tenen menys de 40 anys, dades que no s’havien vist en les anteriors onades. El titular de Salut de la Generalitatha reiterat que tot i que la majoria de la població jove passa la malaltia de forma asimptomàtica, “no és immune”. “Hi ha una falsa percepció de seguretat en alguns sectors de la població —ha afegit Plaja—, i es vol visibilitzar amb testimonis directes com han viscut en primera persona i com han patit els efectes de la Covid sent hospitalitzats molts dies”. La campanya es pot seguir a través de l’etiqueta #1decada3.