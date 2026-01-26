Progressistes-SDP defensa “Europa com a opció de sobirania real davant un context internacional cada cop més inestable”

Progressistes-SDP ha celebrat aquest cap de setmana el seu Consell Nacional, a Escaldes-Engordany. La trobada ha estat marcada per l’anàlisi del context internacional, el futur de l’Acord d’associació amb la Unió Europea i els principals reptes estructurals del país, especialment en matèria de governança i sistema sanitari.
El president de la formació, Josep Roig, va obrir la sessió amb una anàlisi política de fons en què va advertir que el 2026 marca l’entrada definitiva en un nou ordre mundial que fa temps que s’està gestant i que ara s’ha accelerat de manera clara. Un ordre, va remarcar, que no és més estable ni més just que l’anterior, sinó més agressiu i basat en la imposició de la força.
Roig va situar la guerra d’Ucraïna com l’expressió més evident de la voluntat russa d’alterar l’equilibri europeu, i va alertar que el conflicte interpel·la el conjunt d’Europa. Alhora, va assenyalar les polítiques expansionistes dels Estats Units sota el lideratge de Donald Trump, com la intervenció a Veneçuela o la voluntat explícita d’annexionar-se Groenlàndia, com a exemples d’un escenari internacional en què els països febles esdevenen especialment vulnerables.
En aquest context, el president de Progressistes-SDP va ser taxatiu: “Andorra no pot permetre’s quedar-se sola”. Va defensar que l’Acord d’associació amb la Unió Europea no és un debat tècnic, sinó una decisió política de primer ordre, i que pretendre mantenir-se al marge en un món cada cop més polaritzat no és neutralitat, sinó una presa de posició que posa en risc el país. “La sobirania no és una proclama, és una pràctica, i només és real quan es construeix amb aliances”, va afirmar.
El Consell Nacional va continuar amb la intervenció de Jaume Bartumeu, que va informar detalladament de l’evolució del Pacte d’Estat per a l’Acord d’associació amb la Unió Europea. Bartumeu va explicar que bona part dels estats membres de la Unió Europea ja s’han pronunciat a favor d’un acord de caràcter mixt, una posició que ha quedat reforçada pel suport àmpliament majoritari expressat al Parlament Europeu.
Així mateix, Bartumeu va subratllar la necessitat d’afrontar el debat sobre la sobirania amb realisme i responsabilitat, allunyant-se de plantejaments simplistes. Va recordar que Andorra depèn gairebé íntegrament de l’exterior per a l’abastiment de béns essencials com l’energia, els combustibles, els medicaments, bona part dels aliments o els productes industrials, fet que obliga a reflexionar sobre què significa, en termes concrets, parlar d’independència i sobirania en el context actual.
Des d’aquesta perspectiva, va defensar que la sobirania no es construeix des de l’aïllament, sinó reforçant la capacitat de decisió del país en àmbits clau com l’economia, el comerç, la seguretat jurídica i la protecció social. En aquest sentit, va insistir que l’Acord amb la Unió Europea és una eina per a enfortir aquesta sobirania efectiva, assumint amb lucidesa que el pes d’Andorra és limitat i que sumar esforços i establir marcs estables de relació ens fa més forts.
Bartumeu va concloure que cal “tocar de peus a terra” i entendre que renunciar a posicionar-se amb claredat també té conseqüències en un entorn internacional on les decisions sovint es prenen en funció dels vincles i compromisos existents.
Alain Mateu va presentar l’estat del Pacte nacional per a la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari. Mateu va remarcar que, més enllà del debat estrictament tècnic, el desplegament del Pacte requereix un seguiment polític continuat, amb objectius definits i indicadors mesurables que permetin valorar l’evolució de les mesures adoptades i garantir-ne l’impacte en la millora del sistema.
En aquest sentit, va explicar els treballs en curs per a reforçar les eines tecnològiques del sistema, com la millora de l’historial clínic i farmacològic i l’evolució de l’aplicació de salut, amb l’objectiu de facilitar l’accés als serveis i evitar que els pacients hagin d’avançar despeses que no els corresponen.
Progressistes-SDP “pensem que el sistema sanitari funciona i ofereix una atenció de qualitat en molts àmbits, però la saturació i els retards en l’atenció són reptes reals que afecten el dia a dia dels usuaris i dels professionals”. En aquest context -afegeixen des de la formació- “defensem la necessitat d’afrontar aquestes mancances des d’una visió global, amb una aposta clara per la prevenció, l’atenció primària i una millor organització dels serveis, assumint que les solucions han de ser polítiques i estratègiques, i no limitar-se a simples ajustos tècnics”.
El Consell Nacional de Progressistes-SDP va concloure amb una idea compartida: “en un món que es reordena a partir de la força i de les aliances, Andorra no pot continuar instal·lada en l’ambigüitat”. Progressistes-SDP defensa que l’Acord d’associació amb la Unió Europea no és una renúncia, sinó una aposta per la responsabilitat política i la capacitat de decidir el futur del país.