El PS comença a treballar en les línies estratègiques per als propers comicis generals

El Partit Socialdemòcrata ha engegat les gran línies de treball cap a les properes eleccions generals. Així ho han fet saber, aquest dimecres, els membres del Comitè Executiu als representants del Comitè Directiu, a qui van exposar les primeres idees d’estratègia electoral.

El document, que es va debatre ahir i que finalment es va aprovar per part del Comitè Directiu, tracta la necessitat de resoldre la problemàtica de l’habitatge amb solucions reals i efectives, així com les propostes dels socialdemòcrates per a pal·liar els efectes que suposa el principal problema de la ciutadania amb la pèrdua de poder adquisitiu i la situació en la qual es troben també els petits empresaris i els autònoms.

Així mateix, el text presentat aquest dimecres també destaca l’estratègia electoral a nivell parroquial a través dels contactes que ja s’han començat a formular per part del PS.

L’objectiu del Partit Socialdemòcrata és treballar en un model de país que sigui realment sostenible en tots els àmbits i que permeti que la classe mitjana no hagi de desaparèixer, com està succeint actualment amb les polítiques ineficaces del Govern i la manca d’un model d’Estat.