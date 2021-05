El Consell de Ministres aprova la unió al MedWet per la conservació de zones humides

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, l’adhesió a la proposta de resolució de MedWet per a la conservació de les zones humides.

La proposta de resolució se centra en la restauració de les zones humides marítimes i costaneres del Mediterrani i també aquelles zones humides interiors situades a les conques hidrogràfiques. La restauració de les zones humides es considera com una solució basada en la naturalesa, necessària per assegurar un futur sostenible per a la població. La restauració d’ecosistemes naturals per contrarestar la creixent pèrdua de biodiversitat i el canvi climàtic s’ha convertit en una prioritat a escala internacional.

La proposta, a la qual s’ha adherit Andorra, és un projecte de resolució per a la seva consideració a la pròxima Conferència de les Parts del Conveni de Ramsar prevista el novembre del 2021 (COP14).

MedWet és una xarxa intergovernamental regional que es dedica a la promoció i al suport de polítiques i accions per a la conservació, la restauració i l’ús sostenible de les zones humides mediterrànies. MedWet és l’única xarxa d’intercanvi d’informació sobre zones humides entre institucions governamentals, societat civil i científics.

Els 27 estats que conformen MedWet són: Albània, Algèria, Andorra, Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Croàcia, Xipre, Egipte, Espanya, França, Grècia, Israel, Itàlia, Jordània, Líban, Líbia, Malta, Mònaco, Montenegro, Marroc, Portugal, Sèrbia, Eslovènia, República Àrab Síria, República de Macedònia del Nord, Tunísia i Turquia.