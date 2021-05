El Govern aprova un concurs per a la renovació i modernització de les xarxes wifi als centres educatius

El Govern ha aprovat, a proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, l’adjudicació del concurs nacional per a la renovació i la modernització de la infraestructura de xarxa wifi dels centres educatius del país.

Es tracta d’un projecte que s’emmarca en la voluntat del Govern d’apostar per la tecnologia com una de les eines claus en l’educació, i que dóna continuïtat a un seguit d’inversions en aquest aspecte iniciades ja fa anys. Les millores es faran als 33 centres públics dels tres sistemes educatius i de tots els nivells educatius del país.

El ministre portaveu, Eric Jover, ha recordat que el gener d’enguany es va signar un conveni amb Andorra Telecom, que assumeix el finançament de la totalitat del projecte.

El concurs públic nacional i de modalitat oberta es va dividir en tres lots amb un termini d’execució de tots ells fins al 31 d’agost del 2021. El primer lot, de renovació de commutadors, s’ha adjudicat a l’empresa Andorsoft per un import de 207.335,18 euros. El segon lot, de millora de la plataforma wifi, també ha recaigut sobre l’empresa Andorsoft per 242.987,53 euros. Finalment, el tercer lot, d’auditoria de seguretat, s’ha adjudicat a l’empresa AdHoc.Tech per 19.750 euros.