La malaltia de Lupus és una malaltia crònica que afecta principalment el sistema immunitari i depenent de la gravetat o el tipus, també a diferents òrgans. És una malaltia oscil·lant. És a dir, que no és lineal sinó que es van presentant brots al llarg de la mateixa que poden ser més o menys greus.

El nom és curiós i ve del terme “Llop” perquè en l’antiguitat, les lesions en la pell que causa aquesta malaltia s’assimilaven a les mossegades d’aquest animal. Encara que no tenia res a veure una cosa amb l’altra, la denominació es va mantenir.

Se sap que és una malaltia que no és hereditària, no obstant això hi ha famílies molt més predisposades a sofrir-la que unes altres, per la qual cosa un dels factors determinants de la mateixa són els gens, però no són els únics. Altres causes que la produeixen són:

L’embaràs i la lactància

Períodes de molt d’estrès

Exposició prolongada al sol o a la calor excessiva.

Hormones femenines. El 90% dels pacients són dones.

Exposició a raigs ultraviolats

Virus

Treball intens

Encara que en la majoria de casos no és una malaltia letal (sobreviuen el 95% de les persones després dels 20 anys de ser diagnosticats) no hi ha una cura per a ella. Per a alleujar-la no obstant això, i evitar els brots, existeixen medicaments. També és fonamental portar una vida tranquil·la, evitant al màxim l’estrès i l’exposició solar.

Els símptomes més comuns solen ser: dolor i inflor en articulacions i músculs, cansament, febre, erupcions vermelles en la pell (normalment en forma de papallona), pèrdua de cabell, úlceres en la boca, dits i mans de color porpra i sensibilitat al sol.