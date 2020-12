El Consell Assessor del Patrimoni Cultural tanca l’any amb la vista posada en les tasques a fer el 2021

El Consell Assessor del Patrimoni Cultural (CAP) ha tancat les reunions del 2020 fent un balanç de les diverses actuacions i accions que ha dut a terme el CAP durant el 2020, així com per clarificar els objectius que s’estableixen de cara a l’any vinent. La reunió s’ha celebrat de manera telemàtica per tal de respectar les mesures decretades pel Govern amb l’objectiu de reduir el risc de contagis de la COVID-19.

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha destacat que al llarg de l’any s’ha avançat en la inclusió de nous béns a l’Inventari General del Patrimoni Cultural, com ara l’Arxiu de les Set Claus, les festes de l’Ossa o el coneixement i les tècniques de la construcció en pedra seca. La ministra ha explicat que aquesta tasca permet posar en valor les expressions intangibles i també les tangibles de la cultura, element clau per prendre consciència de la seva essencialitat en la configuració de les identitats individuals i col·lectives. És per aquest motiu que Riva ja ha avançat que “s’ha obert una nova reflexió per incloure més béns en l’Inventar General del Patrimoni Cultural” de cara a l’any que ve.

Seguint amb les tasques realitzades enguany i que tenen continuïtat durant el 2021, Riva ha destacat la feina que està duent a terme el Ministeri, juntament amb el CAP, per avançar en les candidatures a la UNESCO. Així, la que està en un procés més avançat és la candidatura multinacional de patrimoni cultural immaterial de les Festes de l’Os del Pirineu. Se segueix la tasca de documentació i d’integració dels béns en la llista indicativa de cada país participant en el cas de la candidatura, liderada per Andorra, sobre els testimonis materials de la construcció del Coprincipat d’Andorra. La que es troba en una fase encara inicial la candidatura de la transhumància, desplaçament estacional del ramat i el bestiar.

Per altra banda, la ministra de Cultura i Esports també ha destacat que un dels objectius per al 2021 és treballar “de manera àmplia” tots els punts de la Llei del Patrimoni. “Totes les institucions del país han d’anar de la mà per protegir i difondre el patrimoni del país”, ha ressaltat en les declaracions a la premsa el membre del consell, Francesc Rodríguez.

Finalment, Riva també ha volgut ressaltar que la celebració del consell s’ha fet el mateix dia que es commemora la celebració del cinquè aniversari del reconeixement per part de la UNESCO Les festes del foc del solstici d’estiu als Pirineus com a Patrimoni cultural immaterial de la humanitat. “Cal valorar la feina que es va haver de fer per presentar la candidatura i segui treballant per mantenir vives les tradicions”.