La jornada INNTEC 2020 se celebrarà el 17 de desembre i se centrarà en l’eficàcia digital a l’empresa

INNTEC, la Jornada de la Innovació i les Noves Tecnologies d’Andorra, té com a objectiu divulgar tendències i inspirar la societat andorrana en la transformació i modernització dels seus sectors productius. Aquest any se’n celebrarà la quarta edició el pròxim dijous 17 de desembre en format telemàtic, degut a la situació sanitària.

Aquesta quarta edició es farà en una sola jornada amb format innovador, amb sis ponents presencials que respondran les preguntes de l’audiència en directe, i tindrà com a fil conductor l’eficàcia digital a l’empresa. Podria semblar que en la nova realitat digital les empreses tenen encara més tasques, com mantenir les xarxes socials, el màrqueting digital, entre d’altres. Sota el lema “No es tracta de treballar més, sinó de ser digitalment eficaços”, es reflexionarà entorn de quines tasques s’han de deixar de fer i quines haurien de ser les prioritats empresarials en la nova era digital.

La jornada, que organitza ACTINN, el clúster de la tecnologia i la innovació d’Andorra, compta amb diferents patrocinadors com Crèdit Andorrà, FEDA i ACTUA, i col·laboradors tals com Andorra Telecom, NAOS i SucaSuc i a Ingeni Coworking, sense els quals la jornada no seria possible.

Les inscripcions ja estan obertes al web inntec.ad. La inscripció és gratuïta i es tancarà el dimarts 15 de desembre. La jornada estava inicialment prevista per al 27 d’octubre, però a causa de la situació sanitària i per responsabilitat social se’n va decidir l’ajornament.

ACTINN és el Clúster de la Tecnologia i la innovació d’Andorra, una associació sense ànim de lucre que neix de la col·laboració d’empreses i entitats, així com el primer clúster a ser privatitzat. Avui compta amb més de 50 socis i col·laboradors.