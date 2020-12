El major desglaç dels últims 12.000 anys a Groenlàndia es produirà aquest segle

Cada vegada més evidències apunten que les emissions actuals de diòxid de carboni repercuteixen directament en la disminució de la capa de gel dels pols, el que contribueix a l’augment del nivell de la mar. A Groenlàndia, en concret a la regió sud-oest, el desglaç s’intensificarà fins a finals de segle.

Així ho revela un estudi, publicat a Nature, que prediu que el declivi de la massa de la capa de gel d’aquesta regió de l’illa danesa serà més gran abans de l’any 2100 que en qualsevol altre moment dels últims 12.000 anys.

“Si la societat mundial no fa una ‘dieta energètica’, és a dir, no deixa d’emetre carboni a l’atmosfera com ho fem en l’actualitat, es fondrà una gran quantitat de la capa de gel a un ritme molt ràpid. Això superaria amb escreix qualsevol esdeveniment que la capa de gel hagi experimentat en els últims 12.000 anys “, revela a Sinc Jason Briner, investigador al departament de Geologia a la Universitat de Buffalo als EUA.

L’equip multidisciplinari de científics, format per modeladors climàtics, científics de testimonis de gel, experts en teledetecció i investigadors de l’paleoclima, van simular diferents escenaris de canvi climàtic per arribar a aquestes conclusions. Gràcies a les seves anàlisis de camp i a l’elaboració de models computacionals, van poder reconstruir el passat des de l’inici del nostre període geològic actual, l’Holocè. D’aquesta forma és possible comprendre el present i projectar el futur de la capa de gel de Groenlàndia, fins al final d’aquest segle.

“Hem construït una història geològica molt detallada de com el marge de la capa de gel del sud-oest de Groenlàndia s’ha mogut a través del temps mesurant el beril·li-10 en roques que s’assenten en els turons prop de les glaceres, les anomenades morrenes” , diu el coautor Nicolau Young, investigador a l’Observatori de la Terra Lamont-Doherty de la Universitat de Columbia (EUA).

En concret, les noves reconstruccions de el clima antic, combinades amb mesuraments de la situació actual, van revelar que fa entre 10.000 i 7.000 anys es va produir un període d’elevades taxes de pèrdua de gel. “Teníem curiositat per saber si aquesta disminució de la capa de gel coincidiria amb les taxes actuals previstes per a aquest segle. Vam descobrir que no només s’igualaran aquestes taxes, sinó que se superaran “, adverteix Briner.

Per Ecoticias.com