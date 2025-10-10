El conductor i el passatger d’una moto resulten ferits en un sinistre a l’avinguda de Salou

A primera hora d’aquesta tarda de divendres, 10 d’octubre, s’ha registrat un accident de circulació, el qual s’ha localitzat a l’altura del número 98 de l’avinguda de Salou, a la parròquia d’Andorra la Vella. El sinistre de trànsit s’ha saldat amb el balanç de dues persones ferides. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant del succés a les 13:05 hores d’avui.
El servei de l’ordre ha informat que en l’esmentat incident viari s’han vist involucrats dos vehicles. D’una banda, un turisme de matrícula andorrana i, de l’altra, una motocicleta també amb placa del Principat i en la qual hi anaven dos joves. El conductor i el passatger de la moto, dos nois de 18 i 17 anys, respectivament, han resultat ferits.