El Departament d’Agricultura català informa de dos nous casos dermatosi nodular contagiosa (DNC) a Girona

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha informat, aquest divendres, de dos nous casos de dermatosi nodular contagiosa (DNC) en dues explotacions de 8 i 25 caps de bestiar, respectivament. Els positius no modifiquen la zona restringida perquè es troben a la mateixa àrea dels tres primers focus de la demarcació de Girona.
La vacunació, que es va iniciar djjous a la tarda, continua fent-se efectiva per part dels equips de veterinaris, amb l’objectiu de contenir la malaltia en el nucli dels contagis. Tal com s’ha informat, les primeres vacunacions s’estan realitzant en el radi dels 3 a 5 kilòmetres des del nucli per a fer front a l’àrea amb més intensitat vírica, per a després actuar des dels 20 kilòmetres cap endins per a crear un efecte barrera.
El Departament preveu que el primer lot de vacunes pugui ser administrat en dos dies, i continuar amb el procés de vacunació amb l’arribada del segon lot, a partir de la setmana vinent.