El servei de rehabilitació comunitària i l’hospital de dia de salut mental de la Seu estrenen instal·lacions

L’atenció a la salut mental a l’Alt Urgell ha fet un pas endavant amb la posada en funcionament, aquest divendres, de les noves instal·lacions del servei de rehabilitació comunitària i hospital de dia de salut mental de la Seu d’Urgell, a càrrec de Gestió de Serveis Sanitaris. Les noves dependències estan ubicades als baixos de la Fundació Sant Hospital, a l’espai on hi havia l’antic Centre d’Atenció Primària, i ocupen una superfície útil de 304 metres quadrats. En aquest espai hi treballen una desena de professionals dels àmbits de la psiquiatria, psicologia clínica, treball social, infermeria, educació social i teràpia ocupacional i, entre d’altres, es duu a terme el programa de serveis individualitzats, fins ara ubicat al Centre Cívic.
Coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, s’ha celebrat una jornada de portes obertes i una visita per als usuaris, les seves famílies, institucions i entitats d’aquest sector. El centre té un espai de recepció i espera, dues àrees d’atenció directa individual, una àrea de gestió, dues sales polivalents, magatzem, sala de cures i medicació, sala de descans, banys, dutxes, vestidor i cuina-menjador. El pressupost total de les obres amb equipament ha estat de 726.300 euros.
La cap de secció de Salut Mental de Gestió de Serveis Sanitaris a l’Alt Pirineu i Aran, Anna Mont, ha explicat que l’ampliació d’espais era una necessitat, a més de fer-los més còmodes, agradables i acollidors. Tot plegat, segons ha remarcat, tenint en compte que “la salut mental també depèn de l’entorn”. Mentrestant, el gerent de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, Felip Benavent, ha afegit que les noves dependències “acompanyaran la bona feina que fan els professionals” d’aquesta àrea.
Per la seva banda, el president del patronat de la Fundació Sant Hospital i alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha dit que les noves instal·lacions “dignifiquen” el servei i han permès reutilitzar l’espai de l’antic CAP. En aquest sentit, ha explicat que en el marc del Pla de Barris volen incloure un pla d’usos de les dependències de l’edifici de l’hospital actual, tenint en compte que està previst construir-ne un de nou a tocar de la carretera N-260.
Més d’una setantena de pacients atesos
L’hospital de dia compta amb quatre places i durant el 2024 es van atendre 31 pacients. El seu objectiu és el diagnòstic i tractament psiquiàtric en un moment agut o subagut de la malaltia, incidint en la seva millora o curació clínica com a alternativa a l’hospitalització convencional, ja que aquesta implicaria una separació del seu entorn familiar i comunitari.
Mentrestant, el servei de rehabilitació comunitària compta amb 15 places i l’any passat va atendre 42 pacients. Aquest dispositiu assistencial integra les diferents accions orientades a la rehabilitació psicosocial de persones amb trastorns mentals greus o severs, mitjançant el disseny i l’aplicació de plans individualitzats que integren els nivells d’atenció individuals, grupals, familiars i comunitaris per a donar resposta a les necessitats i adaptant-se a les característiques psicosocials.