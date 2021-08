El concurs per adjudicar les línies de l’aeroport, aviat

El Govern preveu treure aviat el concurs que permeti fer l’adjudicació de les companyies que operaran a l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell a partir d’aquest hivern. El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha reiterat que la intenció és que aquest hivern ja hi pugui haver una connexió amb Madrid i que aquesta serveixi perquè més endavant se n’ofereixin d’altres. “Esperem que quan surti el concurs es pugui fer l’adjudicació al millor operador”, ha expressat.

El titular d’Economia s’ha mostrat “moderadament optimista” que a finals d’any hi pugui haver ja vols comercials a l’aeroport i ha afegit que creu que es va “pel bon camí”. “Ens hem marcat que a l’hivern hi hagi vols i les setmanes vinents es faran passos decidits perquè a l’hivern hi hagi els primers vols a Madrid”, ha manifestat el ministre, que ha detallat que el que caldrà serà treure un concurs per adjudicar aquestes línies. Així, ha destacat que aquest concurs no hauria de ser “massa llarg”, ja que la voluntat és que al desembre ja hi pugui haver viatges.

Sobre l’acceptació d’aquesta convocatòria, ha manifestat que hi ha interès de les companyies, tal com demostra el fet que hi hagi hagut ja contactes amb el Govern. “Hem rebut a tothom que ha mostrat interès i s’ha donat informació a qui l’ha demanat, hem contrastat dades, i esperem que quan surti el concurs es pugui fer l’adjudicació al millor operador”, al que permeti, per exemple, “créixer en rutes” i també tingui experiència, ja que “no ens podem permetre que no sigui un projecte sòlid”.

Al desembre es voldria tenir “en marxa” l’operativa i el ministre ha explicat que si es fa un concurs és perquè els operadors ho “prefereixen”. D’aquesta manera, des de l’Executiu s’intentarà utilitzar un model que estigui “alineat al que s’ha parlat” amb les empreses i s’espera que hi hagi “propostes que permetin l’adjudicació i tothom estigui confortable i tranquil amb el model”.

Quant al fet de per què és Madrid la primera opció, el ministre d’Economia ha respost que és el “més madurat respecte als plans de negoci presentats” per les empreses i s’espera que un cop entri en funcionament aquesta connexió “les altres siguin més fàcils”.