Encamp renova el conveni amb el Bàsquet Club Andorra, que està de pretemporada al Pas de la Casa

El Bàsquet Club Andorra ha escollit de nou les instal·lacions esportives del Pas de la Casa per realitzar part de la pretemporada d’enguany. Des d’avui dimarts i fins dijous els jugadors, allotjats al Pas de la Casa, utilitzaran les instal·lacions del Centre Esportiu on han estat rebuts per part del Conseller de Joventut i Esports del Comú d’Encamp, Xavier Fernàndez.

Xavier Fernàndez ha agraït al President del Club, Gorka Aixàs, que hagin confiat de nou amb les instal·lacions de la parròquia per preparar la temporada i ha recordat que aquest tipus de col·laboracions “per a nosaltres és fer país”, i tot el que sigui donar suport als equips del país “benvingut sigui i més amb un equip com el Bàsquet Club, amb el nivell que està actualment“. El conseller ha explicat que es preveu la signatura del conveni de col·laboració en les properes setmanes, un conveni que és de molta ajuda per “promocionar la parròquia fora d’Andorra” per atraure estades amateurs i professionals. Fernàndez ha desitjat molta sort a l’equip de cara a la propera temporada a l’ACB i a l’Eurocup.

Per la seva part Gorka Aixàs, ha agraït al Comú d’Encamp el tracte rebut i la confiança, i que una vegada més hagin pogut realitzar la pretemporada al Pas de la Casa, “aquí ens sentim com a casa“. El president ha remarcat que “tenim un país amb unes condicions envejables per poder treballar en alçada i el Pas de la Casa és “top” per això” i ha afegit que “esperem que sigui una col·laboració per moltes més temporades”

El Club ha fet entrega d’una samarreta signada per tots els jugadors al Comú d’Encamp just abans de començar l’entrenament.

El conseller d’Esports ha recordat que, conjuntament amb el Bàsquet Club Andorra i el FC. Barcelona, s’organitza el tercer Trofeu d’Encamp, un partit amistós que enfrontarà els dos equips, demà dijous al Complex Esportiu, i la recaptació anirà destinada al banc d’aliments de Caritas. Les entrades estan exhaurides però es podrà veure el partit en directe per Esport 3 i Barça TV a partir de les 19 h de la tarda.