La rebaixa de les tarifes del transport públic a partir del setembre ha d’incentivar l’augment d’usuaris

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha presidit aquest dimarts al matí una nova reunió de la Comissió de seguiment de les línies de transport nacional regular de viatgers. Durant la trobada, Gallardo ha traslladat la voluntat del Govern de treballar en impulsar el transport públic amb mesures, com per exemple, la rebaixa de les tarifes.

En aquest sentit, el ministre s’ha referit al canvi més destacat, que és la creació d’un nou abonament mensual a 30 euros i amb viatges il·limitats a partir de l’1 de setembre. Aquesta rebaixa es finançarà amb l’aplicació de la taxa verda a partir de l’any 2022. Tanmateix, l’Executiu ha decidit comercialitzar aquest nou abonament, a partir de setembre, assumint-ne el cost fins que no entri en vigor l’aplicació de la taxa verda prevista per al mes de gener.

Jordi Gallardo ha posat en relleu que “la tarifa reduïda, gràcies a la taxa verda, incentivarà els usuaris”. “Estem convençuts que reduint les tarifes que serem capaços d’aportar més usuaris al transport públic i créixer encara més”, ha afirmat, i s’ha referit al traspàs progressiu d’usuaris del vehicle particular al transport públic.

Juntament amb la rebaixa dels abonaments, el titular de Presidència, Economia i Empresa ha avançat que està previst engegar diferents millores en l’experiència dels usuaris dins dels autobusos, com ara informació per megafonia. “Cada vegada es millora el servei i la seva qualitat”, ha apuntat.

En aquest sentit, Gallardo ha ressaltat que actualment hi ha un volum d’uns 200.000 usuaris mensuals del transport públic, una xifra “similar a la d’abans de la posada en marxa de la concessió de les línies”. Així doncs, ha remarcat que, sempre que la situació sanitària ho permeti, l’objectiu és assolir i acabar superant els 400.000 usuaris dels primers mesos del 2019, quan van començar a funcionar les noves concessions.

Un altre dels punts que s’han tractat en la reunió d’avui ha estat l’inici del transport escolar aquest mes de setembre. Tal com ha explicat el ministre, cada any hi ha una entrada important d’usuaris durant aquest mes coincidit amb els primers dies del curs escolar. Per això, la comissió també ha servit per avaluar i intentar detectar aquelles situacions que són reiteratives a l’inici del curs per tal de minimitzar afectacions.

La comissió està formada per un membre de cadascuna de les dues empreses adjudicatàries: cinc membres nomenats pels ministeris competents en matèria de Medi Ambient, Educació, Ordenament Territorial, Transports i Afers Socials; un nomenat per la Taula Nacional de Mobilitat; un nomenat pels comuns; i un assessor de l’eina de gestió de mobilitat intermodal de FEDA.