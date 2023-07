El Comú i la UPTEE d’Escaldes eliminen el plàstic per la festa major

Les banderoles tèxtils i les persones que les han fet possible (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany treballa des de l’inici de mandat amb la voluntat de no utilitzar més el plàstic en elements, per exemple, decoratius o informatius. El darrer exemple està en el que han presentat, avui dijous, la consellera de Medi Ambient, Cèlia Vendrell, i el president de la Unió Pro-Turisme (UPTEE), Jaume Ambor, que consisteix a substituir el plàstic pel material tèxtil en una part de les tradicionals banderoles tricolors que s’empren per a vestir els carrers de la parròquia per a la festa major.

Aquesta proposta treballada entre el Comú i la Unió Pro-Turisme l’han fet realitat un grup de 20 persones, entre joves, adults i gent gran. Tots ells han confeccionat un total de 90 banderoles tèxtils (30 de cada color que conformen la bandera andorrana) que guarniran de festa la plaça Santa Anna.

La consellera de Medi Ambient, Cèlia Vendrell, ha manifestat que “l’objectiu de l’acció passa per a anar eliminant el plàstic de la parròquia i fer-la més sostenible”. Alhora, Vendrell i el president de la Unió Pro-Turisme, Jaume Ambor, han assenyalat que la d’enguany és una prova pilot per a veure com responen aquestes banderoles tèxtils a les inclemències del temps, com ara, el vent o les altes temperatures, i com resulta ser el procés de col·locació, desmuntatge i emmagatzematge d’aquestes. I és que les banderoles tèxtils han de ser reutilitzables per la festa major de l’any vinent.

En funció del resultat, el Comú i la Unió Pro-Turisme substituiran els 10 quilòmetres de banderoles de plàstic per les tèxtils. Això implicarà, segons Vendrell, que el taller de confecció de banderoles pugui iniciar-se a la tardor.