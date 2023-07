Turisme d’Ordino treballa per a ser Best Tourism Village

Jornada de treball del Best Tourism Villages a San Ginesio, Itàlia (Comú d’Ordino)

Representants de Turisme d’Ordino acaben de participar al networking weekend, celebrat el cap de setmana passat a Itàlia, al poble de San Ginesio, organitzat per Best Tourism Villages de UNWTO. La iniciativa de l’Organització Mundial del Turisme premia els pobles turístics que preserven la seva cultura i les tradicions, amb la integració de la diversitat, les oportunitats i la preservació de la biodiversitat a les seves localitats.

Ordino treballa per a obtenir aquest reconeixement des del 2021 per a aconseguir la certificació i actualment es troba en període d’actualització de la candidatura. A l’octubre es farà públic el nou veredicte en què Ordino podria aconseguir aquest reconeixement internacional. L’any 2022 es van presentar cent trenta-sis candidatures i es van acceptar trenta-dues.

Una cinquantena de delegacions d’arreu del món han assistit a la trobada a San Ginesio que ha esdevingut ‘capital del turisme sostenible’. Entre altres aportacions, l’estada ha servit per a conèixer les dinàmiques i els procediments d’aquesta certificació amb la resta de candidatures. La singularitat de cada poble i aquells trets que el fan únic han centrat les jornades de treball.

Des del Comú, la valoració és molt positiva i no es descarta la col·laboració i la posada en comú de projectes amb altres pobles participants. En aquesta ocasió, l’acostament s’ha fet amb les poblacions Alquèssar (Aragó), Rupit (Osona), Val Poschiavo (Suïssa) i Mestia (Geòrgia), entre d’altres.

De la trobada es desprèn que gràcies a la unió de les localitats, certificades i candidates, faran més visible la marca Best Tourism Villages dins l’Organització Mundial del Turisme (OMT). Turisme d’Ordino ho ha valorat com una oportunitat per a desenvolupar programes conjunts, sol·licitar finançament i crear itineraris nacionals i internacionals.