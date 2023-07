La gratuïtat del transport públic serà permanent

Autobusos a l’Estació Nacional. Foto: EOG/Arxiu

El Govern aprova de forma permanent la gratuïtat del transport públic. Així ho ha anunciat el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, qui ha valorat de forma molt positiva la prova pilot que s’havia fet fins a l’actualitat i, per aquest motiu, l’Executiu ha decidit implementar, fins a finals de legislatura, la gratuïtat del servei d’autobusos nacionals per als andorrans i residents al país. La mesura “és essencial per a acompanyar a la ciutadania i millorar el seu poder adquisitiu, alhora que s’ofereix de forma totalment gratuïta un servei més sostenible i que permet reduir el flux del vehicle privat”, ha exemplificat Forné.

Durant la roda de premsa de l’anunci de la gratuïtat, el secretari d’Estat, juntament amb el director d’Energia i Transports, Carles Miquel, ha exposat el balanç de l’ús del servei de bus gratuït, que aquest 1 de juliol ha celebrat el primer any d’ençà de la seva posada en marxa. “Ha estat una mesura àmpliament rebuda per la ciutadania”, ha explicat Forné qui ha detallat que el servei actualment registra prop de 6 milions de viatges a l’any, el que suposa un increment del 70% respecte el nivell de viatges abans de la gratuïtat.

En relació al nombre de viatges per dia se’n registren més de 16.200, uns 6.000 més que abans de la gratuïtat del servei, que, tal com ha explicat Miquel, ha fidelitzat els usuaris i, a més, s’ha augmentat en un 56% el nombre de passatgers, que són de nova incorporació.

Així mateix, aquest increment d’ús del transport públic també es tradueix en una disminució dels vehicles privats a la carretera i, per tant, menys emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. Es registra una reducció aproximada de 4.000 viatges diaris fets en vehicle particular, el que suposa que s’han deixat d’emetre prop de 1.500 tones d’emissions de CO 2 .

Amb l’objectiu de continuar millorant el servei, la voluntat del Govern és iniciar un procés participatiu a partir de la tardor que permeti estudiar i implementar una millora en les freqüències, horaris i la implementació d’una targeta única per a tots els usuaris, substituint així les diverses targetes actuals (blava, jove, magna, etc.).