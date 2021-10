El Comú d’Escaldes-Engordany dona impuls al projecte Caldes

El Comú d’Escaldes-Engordany ha acordat accelerar i donar impuls el projecte Caldes, i és per això que aquest dijous ha aprovat, en sessió de Consell de Comú, l’adjudicació de la redacció del projecte i direcció de l’obra ‘L’aigua i la forma’ a l’equip de Javier Balmaseda, guanyador del concurs participatiu d’idees convocat el setembre del 2020.

L’adjudicació fa referència a la zona compresa entre la placeta del Madriu fins a la plaça Santa Anna passant pel passeig del riu. Al pressupost del 2021 hi ha prevista una partida d’1,5 milions d’euros per al desenvolupament dels treballs d’aquesta fase. Ja de cara a l’any que ve encara està per determinar l’import que s’hi invertirà i quina part del projecte es materialitzarà, tenint en compte que el cost total del projecte presentat per Balmaseda puja a 3 milions d’euros.

La minoria demòcrata ha votat en contra, criticant la manca de transparència en tot el que envolta aquest projecte, la poca concreció i “falta de responsabilitat comunal” de la majoria, tal com ha manifestat la consellera Núria Barquín.

En tot cas, Gili ha insistit que compta amb les aportacions de la minoria per introduir millores al projecte. Ara ja s’ha convocat un concurs pels treballs de reconeixement del terreny i redacció dels estudis geològics-geotècnics i hidràulics i d’impacte ambiental que faran baixar a la concreció del projecte.

El següent pas serà l’adjudicació de les obres que es preveu fer abans del 31 desembre. La previsió és que les obres tinguin una durada de menys d’un any. “La intenció és que el 2022 hi hagi canvis en aquella zona”, ha destacat la cònsol, que ha afegit “volem fer una cosa que agradi i que sigui bona per Escaldes-Engordany i que també tingui reconeixement internacional, amb mires a l’estranger”.

Gili ha recordat que “al jurat del projecte Caldes hi havia representació de la minoria així com del Col·legi d’Arquitectes i representació de la comunitat d’artistes. Precisament la Consellera de la minoria Demòcrata, Nuri Barquín, va donar el vistiplau a la proposta guanyadora”.

En el Consell de Comú també s’ha aprovat la modificació de les normes urbanístiques del Pla d’Ordenació i Urbanisme d’Escaldes-Engordany encaminada a reduir la densitat en les urbanitzacions després del vistiplau de la Comissió Tècnica d’Urbanisme. Només es va rebre una al·legació.

Els consellers demòcrates han tornat a votar en contra, argumentant que si en una mateixa superfície es redueix pràcticament a la meitat el nombre d’immobles permesos, “el seu cost de lloguer i de venda quasi es multiplica per dos”. Així, han valorat que aquesta política de la majoria, “sense un plantejament global del model urbanístic que es vol per a Escaldes-Engordany, ens fa perdre competitivitat davant la resta de parròquies”, ha alertat el conseller Miquel Aleix. A la vegada, crea “inseguretat jurídica” als propietaris davant la possibilitat que el Comú vagi fent nous canvis similars al POUP en el futur.