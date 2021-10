S’aprova la nova Llei de protecció de dades que donarà més seguretat

La nova Llei de protecció de dades aprovada aquest dijous al Consell General dona moltes més garanties als ciutadans sobre l’ús que es fa de les seves dades personals. Una llei que en els casos més greus preveu sancions de fins a 100 mil euros.

Precisament aquestes sancions han centrat part del debat. El PS no entén per què només s’apliquen als privats i no als estaments públics.

El PS ho ha escenificat amb un vot particular. Demanaven la retirada de l’article que preveu aquestes diferències, ja que “les adminsitracions públiques són les que més dades personals tenen”, ha assenyalat la consellera general Susanna Vela.

En aquest sentit, ha assegurat que no s’entén que les empreses privades estiguin exposades a un règim sancionador, mentre l’Administració ho està a un règim d’amonestació “que ja veurem si és efectiu”.

Només han comptat amb el suport dels consellers de Terceravia + Unió Laurediana + Independents. El president suplent, Joan Carles Camp, creu que les empreses han de tenir l’obligació de complir aquesta normativa i no entèn que “les úniques que se n’escapin siguin les entitats que depenen de l’Administració”.

Els demòcrates diuen que aplicar les sancions econòmiques als estaments públics no tindria sentit. Defensen el que estableix la Llei: una amonestació publicada al BOPA i l’obertura d’un expedient disciplinari al causant de la falta.

“Pot ser per al PS una amonestació no és una sanció, però per nosaltres ho és i pot tenir conseqüències molt greus per als treballadors públics”, ha comentat el conseller general Joan Carles Ramos.