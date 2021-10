Arranca la 32aTrobada Empresarial al Pirineu que vol posar en valor el teixit empresarial

El president de la Trobada Empresarial al Pirineu, Vicenç Voltes, ha donat la benvinguda als assistents, molts dels qual han participat en nombroses ocasions des de la primera edició de la Trobada al juny de 1989. Vicenç Voltes ha adreçat al fidel públic les primeres paraules de benvinguda, on ha mostrat una gran satisfacció per la recuperació del format presencial. També ha recordat les persones que ens han deixat durant la pandèmia i ha fet un reconeixement al personal sanitari i educatiu pel seu servei a la comunitat.

Vicenç Voltes ha destacat dos temes que estaran presents durant les dues jornades: “el país i les empreses, des dels reptes a les oportunitats que, com a país tenim per endavant”. Però sobretot ha anunciat que “parlarem de resiliència, posant en valor el teixit empresarial i la figura de l’empresari”.

El president de la Trobada ha fet un agraïment a tots els assistents que “any rere any “fan Trobada” i contribueixen a l’intercanvi de coneixements i d’experiències entre els territoris de Lleida i Andorra”. També ha agraït als patrocinadors, espònsors i col·laboradors la seva confiança per fer possible la Trobada.

Vicenç Voltes també ha tingut unes paraules pel president que va crear la Trobada Empresarial i que ens va deixar fa dos anys, però que el seu entusiasme i les ganes es mantenen com el primer dia”.

Finalment ha desitjat els assistents que tinguin unes jornades ben profitoses.

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, també ha donat la benvinguda els assistents de la Trobada Empresarial del Pirineu, que acull aquest esdeveniment des del 2008. Ha començat la seva intervenció lloant el títol de l’edició d’enguany perquè “el nostre país és molt resilient en molts aspectes”.

Viaplana ha explicat les mesures que des del consistori han dut a terme per ajudar les persones i les empreses, com a administració més propera de la ciutadania, posant en valor la dinamització de l’economia i el benestar de les persones. També ha parlat del nou paradigma laboral i d’una infraestructura municipal per accelerar aquest canvi. Finalment, ha convidat els empresaris a visitar la Seu d’Urgell.

La primera conferència de l’edició d’enguany ha anat a càrrec del president de Meridia Capital Partners, Javier Faus, qui ha començat la seva participació a la Trobada Empresarial al Pirineu mencionant que el Cercle d’Economia defensa i defensarà sempre l’interès general, a nivell social i econòmic, sobretot, a Barcelona -on és la seva seu-, però, també, a Catalunya. De fet, Faus considera que és important fer créixer Barcelona i Catalunya, perquè hi hagi de debò un model de prosperitat de país, per distribuir millor la riquesa i que aquesta arribi a tothom. En aquests moments, però, el president del Cercle d’Economia considera que ni Barcelona ni Catalunya tenen un model de prosperitat compartida, com sí tenen, per exemple, països com Alemanya i Holanda.

Encara que, per a Faus, Catalunya no està en decadència, sí que s’han de prendre mesures per evitar que entri en decadència en un futur. Per a ell, és fonamental que les institucions estiguin sempre al costat dels ciutadans i no caiguin en el conformisme, perquè això és molt greu per al País. En concret, ha explicat que a Catalunya s’ha de millorar la inversió en infraestructures, per a la qual cosa és necessària la col·laboració de les institucions. El president del Cercle d’Economia ha fet referència a l’ampliació de l’aeroport Josep Terradellas Barcelona-El Prat; tant important per al PIB de Catalunya. I, també, entre d’altres inversions, a la inversió en hotels de luxe, la qual cosa és estratègica per a Barcelona.

Al llarg de la tarda, en una taula rodona, es presentaran les “Experiències empresarials d’èxit amb clau lleidatana”. Com ja es habitual, la Trobada dona veu als empresaris lleidatans perquè expliquin els seus casos d’èxit. En aquesta 32a edició, els protagonistes són Ferran Alemany, propietari de Torrons Alemany; Meritxell Pi, directora general financera i acció corporativa del Grup ICG; Josep Piqué, director general de CUNIPIC; Montse Pujol, propietària de PMP Prêt à porter Casas.

La part més lúdica de la jornada anirà a càrrec de la companyia de clowns Los Síndrome que descobrirà les pautes per gestionar bé el temps i treure el màxim rendiment a les 24 hores del dia.

Al vespre, durant el sopar, Toni Nadal, entrenador i preparador físic de tenis, donarà la conferència “Tot es pot entrenar”. Nadal ha entrenat, des de l’inici de la seva carrera fins el 2017, al jugador de tenis professional Rafael Nadal, guanyador de 20 títols de Grand Slam, cinc cops campió de la Copa Davis i guanyador de dues medalles d’or olímpiques. Toni Nadal és expert en gestió de l’adversitat, superació i valors.

Demà, representació institucional catalana i espanyola

La inauguració oficial de la 32a Trobada Empresarial al Pirineu, anirà a càrrec del president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, i tot seguit, es donarà pas a la taula d’economistes ‘Està perdent posicions i impuls l’economia catalana? amb Jordi Gual, catedràtic d’economia a IESE Business School, i Josepe Sánchez Llibre, president de Foment del Treball. La darrera taula rodona del matí girarà entorn a ‘Estratègies empresarials guanyadores’, amb Maite Barrera, fundadora i managing partner de Bluecap; Nando Jubany, cuiner i cap de la família de restaurants Jubany i, Mireia Trepat, cofundadora i directora de marketing de Freshly Cosmetics.

Al migdia, hi haurà la conferència ‘Economia blava. Zero emissions’ amb Gunter Pauli, professor i autor del concepte d’Economia Blava; emprenedor i expert en sostenibilitat. A la tarda, tindrà lloc la taula ‘La nova economia digital’ amb Joel Balagué, CEO Volava; Marc Bigas, CEO d’Skitude Outdoor; Anna Cañadell i Alba Garcia, cofundadores de BCOME; Jaume Sanpera, CEO i president de Sateliot; Fede Sainz, CEO de Sepiia i, María Fierro, CEO de Vilynx.

Per finalitzar, Xavier Marcet, president de Lead to Change, participarà en la taula ‘Liderar en temps de resiliència’, seguit de la cloenda de la 32a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu, per part de la Ministra de Ciència i Innovació del Govern d’Espanya, Diana Morant.