El Comú d’Escaldes adquireix un terreny a l’entrada del Madriu i segueix sanejant les arques comunals

El Comú d’Escaldes-Engordany comprarà un terreny ubicat just abans del pont de Sassanat per un import de 78.000 euros. La corporació ha pres la decisió d’adquirir-lo perquè en passar a ser d’ús públic esdevé un emplaçament que preserva l’accés a la Vall del Madriu.

La compra d’aquest terreny es finançarà amb part de la partida que es preveia destinar a la reparació de l’edifici de Caldea, una inversió que ara no caldrà fer després de l’acord amb la SEMTEE per a la construcció de l’hotel. La cònsol major, Rosa Gili, ha destacat que aquesta inversió mostra el compromís del Comú amb la Vall del Madriu i és una altra opció de capitalitzar el Comú a un preu interessant.

En el consell de comú celebrat aquest dilluns, el Comú d’Escaldes-Engordany també ha acordat convocar un concurs públic per a adquirir lluminàries per a diversos carrers i camins de la parròquia amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic, enfront de la situació actual de crisis energètica internacional.

Amb aquest concurs es demanarà el subministrament de 100 lluminàries per a camins comunals, 540 lluminàries per a l’enllumenat públic, i 100 pals rodons per a lluminàries. El Comú invertirà uns 300.000 euros en el nou enllumenat.

Superàvit de 8,9 milions

El consell de comú també ha donat el vistiplau a l’execució pressupostària del tercer trimestre d’aquest any. S’han registrat unes despeses de 18,3 milions d’euros i uns Ingressos de 27,3 milions. Això ha permès assolir un resultat positiu a 30 de setembre de 8,9 milions d’euros.

Pel que fa l’endeutament, a finals de setembre era de 6,5 milions d’euros quan el 31 de desembre del 2019 pujava a més de 14 milions d’euros. Es tracta de préstecs històrics ja que durant aquest mandat no se n’ha fet cap. Amb aquests 6,5 milions d’euros l’endeutament se situa al 22,71%. El Comú d’Escaldes-Engordany és el que té una ràtio d’endeutament més baixa d’Andorra.

Modificació del reglament de voravies

Aquest dilluns, el consell de comú ha aprovat la modificació del Reglament per a la construcció de les voravies, camins i espais públics. El principal canvi que s’introdueix afecta les voravies dels carrers i les places públiques del Clot d’Emprivat, que hauran de ser de granit de tres colors. Així mateix s’inclouen aspectes relatius a l’accessibilitat i l’enjardinament.

Per últim s’han aprovat dues ordinacions i un reglament per a adaptar la normativa comunal al nou Codi de la Circulació.