S’enceta el programa d’activitats de la Setmana de Prevenció de Residus parlant de la indústria tèxtil

Les activitats de conscienciació i sensibilització en el marc de la Setmana Europea de Prevenció de Residus (SEPR) s’ha iniciat aquest dilluns amb la celebració d’una taula rodona sobre el tèxtil. El programa d’activitats està impulsat a través del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat i conjuntament amb els comuns, Andorra Sostenible i altres entitats. Andorra participa de manera ininterrompuda des de 2009 a la setmana, i enguany se centra al tomb de la moda i el seu impacte social i mediambiental. En la taula rodona hi han pres part tots els actors vinculats al tèxtil al país.

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha donat la benvinguda a l’acte i a ofert unes paraules d’obertura on ha recordat que la industrial del tèxtil té un important pes econòmic i social a nivell mundial, i també a Andorra. Tot i això, també ha recordat que és un sector amb molt impacte ambiental després del de l’alimentació, la construcció i el transport.

Per aquest motiu ha emfatitzat la importància que la ciutadania pugui adoptar nous hàbits de consum i reutilització de tots aquells productes que s’adquireixen. Ha recordat que fa pocs mesos el Consell General va donar llum verda, per unanimitat, a la Llei d’Economia Circular que precisament impulsa i vol donar noves palanques i mecanismes per a avançar en aquest nou model de consum més sostenible.

“El que hem d’intentar és consumir de forma més sostenible, i al final de la vida del producte aconseguir donar-li una segona vida per a una altra persona o que es pugui reciclar”, ha exposat Calvó. En aquesta mateixa línia, la ministra ha explicat que el Govern, en el proper Pla Nacional de Residus, estableix la necessitat d’implementar més i nous contenidors per al reciclatge o reutilització del material tèxtil arreu del país, ampliant els que hi ha actualment.

Finalment, la ministra ha anunciat que, demà dimarts, es presentarà l’Estratègia Nacional d’Economia Circular (ENEC) – Horitzó 2035, que preveu accions concretes per a poder assolir els objectius marcats a la Llei d’Economia Circular.