Espot demana al sector privat que col·labori per a fer front a la situació de l’habitatge de lloguer

El cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, s’han reunit aquest dilluns amb la Comissió Nacional de l’Habitatge per tal de compartir la situació del mercat d’habitatges de lloguer. Durant la trobada, Espot ha posat en relleu la importància de reforçar la col·laboració entre el sector públic i el privat per a aportar més respostes a la problemàtica amb els habitatges de lloguer al país.

En aquest sentit, Espot ha afirmat que la situació amb l’habitatge “és un problema estructural” i “complicat” que “s’ha de reconèixer i encarar”. De fet, el cap de Govern ha afirmat que es tracta d’una qüestió que “obsessiona i monopolitza” l’agenda de treball de l’Executiu, si bé ha assenyalat que el context actual requereix d’esforços conjunts als quals s’han de sumar els comuns i el sector privat.

“La problemàtica de l’habitatge no la resoldrem només amb la palanca pública”, ha ressaltat, i s’ha referit, a tall d’exemple, a l’increment conjuntural de la demanda d’habitatges de lloguer durant la temporada d’hivern. Una situació, ha indicat, que ha de comptar amb la col·laboració del teixit empresarial que contracta als treballadors temporers per a donar-los una millor acollida.

Així mateix, en declaracions a la premsa, Xavier Espot ha remarcat que el Govern ha intensificat els recursos per a resoldre la problemàtica i ha avançat que s’estan treballant noves mesures transversals, que s’afegiran a les actuals i que s’anunciaran properament, amb l’objectiu d’estimular l’oferta del mercat de lloguer. “Dediquem molt temps, molts recursos i molt esforços perquè sabem que és la principal problemàtica social que tenim plantejada al nostre país”, ha apuntat.

Precisament, Espot ha recordat la importància del nou programa del Govern per a adquirir o arrendar habitatges sense ús a propietaris particulars amb la finalitat de destinar-los al mercat de lloguer.

Es tracta d’una nova línia d’actuació en la política d’habitatge, que se suma a les ja endegades, amb la voluntat de crear un parc immobiliari públic de preus assequibles mitjançant la compra o el lloguer d’edificis per part de l’Executiu. Així, amb una dotació de 19 milions d’euros, es pretén donar resposta a les necessitats de la població i alhora promoure la incorporació i rehabilitació d’edificis, actualment sense ús, al mercat de lloguer.

La Comissió Nacional de l’Habitatge s’adscriu a l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) com a un òrgan consultiu i de participació, que –entre d’altres– té com a funcions intercanviar informació i contribuir a definir, a elaborar i a analitzar propostes en relació amb les polítiques d’habitatge, així com debatre i analitzar els avantprojectes normatius i els plans i programes que tinguin incidència sobre l’habitatge promoguts pel Govern, pels comuns i per l’INH.

Pel que fa a la composició, la comissió està formada per alts càrrecs del Govern, representants dels comuns, el Raonador del Ciutadà i membres d’entitats privades com Andorran Banking, l’Associació Andorrana de Consumidors, l’Associació d’Empreses d’Allotjament Turístic, l’Associació de Contractistes d’Obra d’Andorra, l’Associació de Propietaris de Béns Immobles, Càritas Andorrana, el Col·legi d’Agents i gestors Immobiliaris d’Andorra, el Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra i el Fòrum Nacional de la Joventut.

Per tant, la Comissió Nacional de l’Habitatge es concep com a un òrgan plural i de representativitat transversal i àmplia de la societat civil i dels agents econòmics i socials.