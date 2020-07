El Comú d’Encamp aprova una aportació d’1,5 milions d’euros al Fons de Solidaritat del Govern

La sessió del Consell de Comú d’Encamp celebrada aquest divendres, que ha tingut lloc al Pas de la Casa tal i com es fa un cop a l’any, ha aprovat l’aportació al Fons de Solidaritat del Govern per fer front a les despeses derivades de l’emergència sanitària. Aquesta aportació ha estat aprovada amb els vots favorables de la Majoria, d’Agrupament Encampadà i l’abstenció de PS+Independents.

Laura Mas, cònsol major de la parròquia ha explicat que l’aportació al fons de solidaritat “és el govern qui fa efectiu el pagament de les ajudes però són ajudes que van dirigides directament als ciutadans d’Encamp” “l’aportació servirà per finançar les ajudes per desocupació i les que venen derivades de l’emergència sanitària”

El Consell de Comú també ha aprovat la rebaixa salarial dels consellers comunals on per assentiment de tots els consellers s’ha decidit una reducció del 10% i que l’import de la rebaixa es destini a ajudes socials per poder complementar la partida actual de prop de 100.000€.

Per altra banda, la modificació de la llei de finances comunals també ha estat un punt de debat en l’ordre del dia del Consell de Comú. La proposta ha estat aprovada pels vots favorables de la majoria i d’Agrupament Encampadà i l’abstenció del PS+Independents.

Al torn de Precs i preguntes, el conseller Enric Riba de PS+Independents ha preguntat sobre la caseta de turisme ubicada a la Plaça de l’Església, que es va enderrocar d’acord amb el projecte de remodelació de la plaça. La cònsol major ha respost explicant que la caseta està incorporada en el nou projecte de remodelació de l’avinguda Sant Jordi incorporant una sèrie de millores com el fet de tenir WCs i ha recordat que la caseta estava en molt mal estat i per tant era molt difícil la seva conservació.