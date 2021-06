El Comú d’Encamp obre les inscripcions per al XV Concurs d’Embelliment Floral

El Comú d’Encamp ha obert la convocatòria de la quinzena edició del concurs d’embelliment floral, amb la voluntat de motivar tothom perquè engalani les façanes de cases, hotels i comerços amb flors i plantes per sumar-se a la iniciàtica de Vila Florida. Les persones que hi vulguin participar hauran de lliurar el formulari omplert al servei de tràmits del Comú d’Encamp o a l’oficina del Pas de la Casa abans del 16 de juliol del 2021 i ornamentar els balcons o zones enjardinades.

Des de l’organització es demana que les decoracions florals siguin visibles des de la via pública perquè així el jurat les pugui puntuar en funció de la varietat de flors, la seva composició, la cura dels testos i l’adequació a l’entorn.

Andreu Riba, conseller d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura ha animat als encampadans i encampadanes a “seguir participant en el concurs per tal de fer encara més atractiva la parròquia” és per això que “s’ha continuat amb la iniciativa engegada l’any passat de distribuir vals de 20 € per incentivar i facilitar la participació ciutadana”i també s’ha previst mantenir “un quart premi en cada categoria”.

En el concurs hi ha quatre categories; xalets i edificis, apartaments i pisos, hotels i residències i comerços. Hi haurà quatre classificats en totes les categories. En les categories: xalets i edificis, hotels i residències, els premis seran de 450 euros, 300 euros, 200 euros i 125 euros, respectivament. D’altra banda, les categories: apartaments i pisos i comerços, tindran un premi de 250 euros, 150 euros, 100 euros i 75 euros, respectivament.

En referència al val de 20 € bescanviable per plantes, flors i material de jardineria als establiments col·laboradors especialitzats de la parròquia s’ha d’entregar la butlleta d’inscripció a l’oficina de tràmits del Comú, a Encamp o al Pas de la Casa, i en aquell moment es donarà un val per participant.

El jurat, que estudiarà les propostes presentades durant els mesos de juliol i agost, estarà constituït per la directora d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura del Comú d’Encamp, l’encarregat de parcs i jardins comunal, un membre de l’Associació d’Empreses d’Encamp, un membre de l’Associació de la Gent Gran d’Encamp i un tècnic de jardins.

L’acte de lliurament de premis tindrà lloc durant la tardor del 2021 al Comú d’Encamp.

El conseller ha remarcat que Encamp va ser la primera parròquia d’Andorra en entrar a formar part del moviment Viles Florides, i va ser guardonada l’any 2020 amb quatre flors d’honor. Entre els diferents elements que es van valorar, la participació ciutadana en l’embelliment de la parròquia i hi va tenir un pes important “per això demanem a tots els veïns i veïnes que se sumin a la iniciativa“.