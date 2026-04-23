El Comú d’Encamp adjudica les obres de millora i ampliació del Centre Esportiu del Pas per prop de 8,5 milions d’euros

El Comú d’Encamp ha aprovat l’adjudicació de les obres de millora, ampliació i modernització del Centre Esportiu del Pas de la Casa, un equipament considerat estratègic tant per a la parròquia com per al teixit esportiu del país i l’oferta turística del Pas de la Casa. Així ho ha defensat el conseller de Reactivació Econòmica, Finances i Esports, Nino Marot, que ha subratllat que es tracta d’“una inversió necessària i molt esperada en un equipament amb més de quaranta anys d’història” per a donar resposta a les noves necessitats dels veïns, però també dels visitants, tant turistes com esportistes d’elit.
El Centre Esportiu del Pas de la Casa va ser construït en una primera fase fa quaranta anys i ampliat posteriorment fa vint anys. Tot i les adaptacions successives al llarg del temps, l’equipament presenta avui mancances funcionals i la necessitat de millores estructurals derivades del pas dels anys i els canvis d’usos.
Marot ha remarcat que “la pràctica esportiva i els serveis que avui es demanen no són els mateixos que fa dues o quatre dècades”, i ha defensat la necessitat d’apostar per una remodelació integral que permeti modernitzar les instal·lacions i consolidar el centre com a pol d’atracció esportiva i turística i que aquesta es faci per fases.
El conseller ha posat en valor la feina feta els darrers anys per a posicionar Encamp i el Pas de la Casa com a destinació de turisme esportiu, “un sector que s’ha convertit en un important motor econòmic per a la parròquia”.
Un projecte que es desenvoluparà per fases
Amb l’objectiu de mantenir el centre esportiu operatiu durant la major part del temps i reduir al màxim les molèsties als usuaris el projecte es desenvoluparà per fases. El consell de comú ha adjudicat la fase 1 i 2.
La primera fase inclou la creació d’un nou gimnàs ubicat a l’actual zona de restauració, amb cinc àrees diferenciades: activació, entrenament funcional, força guiada, força de pes lliure i entrenament cardiovascular. El nou espai passarà de 185 m² a 583 m², triplicant la superfície actual.
A més, a l’espai de l’actual biblioteca s’hi habilitarà una nova sala d’activitats dirigides de 185 m². En conjunt, la planta setena guanyarà 768 m² de nou espai esportiu. Aquesta fase també inclou la nova ubicació de la recepció del centre, la creació d’una nova entrada a la pista polivalent amb accés directe a la graderia i la construcció de nous lavabos de públic. Pel que fa a la biblioteca, aquest equipament cultural seguirà al centre esportiu, a l’ala contrària de l’actual, fins que es construeixi la nova biblioteca a l’edifici de l’antiga escola bressol.
Els treballs de la segona fase, es concentraran a la zona aquàtica i començaran a finals de juny o principis de juliol de 2027 i s’allargaran fins al març o abril de 2028, garantint en tot moment la compatibilitat amb els entrenaments previs als Campionats d’Europa de 2027 i als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028.
Aquesta fase contempla la sectorització dels espais amb circuits diferenciats segons el perfil d’usuari: grups escolars i nadons, estades esportives i abonats o usuaris externs. També es remodelaran els vestidors, creant un vestidor amb cabines unisex, a més de vestidors diferenciats per a homes i dones amb la voluntat d’aplicar la perspectiva de gènere en les polítiques públiques.
Pel que fa a les piscines, es durà a terme la impermeabilització completa del vas de la piscina gran i de la petita, resolent una problemàtica històric de fuites. La piscina petita es convertirà en una zona de relaxació amb sortidors d’aigua i jacuzzi, pensada com a valor afegit per a l’oferta turística i hotelera.
El projecte inclou també l’ampliació de l’spa, tant interior com exterior, la millora del bany turc i de les zones de descans, la creació de nous vestidors i un nou gimnàs adreçat a les estades esportives de 185 m² amb accés directe a la zona d’aigües.
El projecte preveu també la renovació de la zona del jacuzzi exterior, a la vuitena planta, amb una nova instal·lació de més capacitat. A la planta quatre, es durà a terme la renovació integral de la pista de pàdel, amb nova gespa artificial homologada, substitució de la xarxa i nova instal·lació perimetral amb panells de metacrilat i a la planta dos la renovació del parquet de la sala polivalent.
El conseller ha garantit que, més enllà de les molèsties pròpies de qualsevol obra, no hi haurà restriccions d’espais fins a finals de juny de 2027, moment en què es preveu el tancament temporal de la piscina i dels vestidors i on es procurarà buscar alternatives perquè els usuaris puguis seguir gaudint del servei de piscina fora de la vila i ha afegit que “és una mostra clara del compromís del Comú per a millorar les instal·lacions esportives, per a contribuir a la qualitat de vida dels ciutadans i obrir oportunitats com a destinació de turisme esportiu”, ha conclòs Marot.
L’import de l’adjudicació per a l’execució de les obres és de 8.349.807,93 € i s’adjudica a l’empresa guanyadora del concurs Edificacions i Construccions Mansarda S.A., així com els honoraris de direcció d’obra a l’empresa Adserà Group SL per un import de 175.345,97 €.
Nomenaments al consell d’administració de Sercensa
El consell de comú ha nomenat com a representants del comú d’Encamp al consell d’administració de Sercensa al Sr. Albert Trullà Adrán i la Sra. Jennifer Iglesias Lima a proposta del grup Units per al Progrés i renovar a la Sra. Maria Teresa Recasens Cabiscol i a la Sra. Gisela Escola Marsal, per un període de dos anys per cobrir la vacant deixada per la qui fou la Sra. Carme Garcia Oliva, a proposta del grup polític Avancem.