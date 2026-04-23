Més d’un centenar de padrins celebren Sant Jordi a la sala de festes d’Encamp

In: Cultura i Oci
Laura Mas amb la gent gran aquest Sant Jordi (Comú d'Encamp)
Més d’un centenar de padrins han celebrat aquesta tarda de dijous la diada de Sant Jordi a la sala de festes d’Encamp. Els assistents han gaudit d’un berenar amb coca i xocolata calenta, acompanyat del lliurament de roses i punts de llibre per part dels cònsols d’Encamp, Laura Mas i Xavier Fernàndez, així com dels consellers Joan Sans, Sílvia Ramond, Andreu Riba i Judith Torres.

La jornada d’aquesta diada de Sant Jordi ha culminat amb l’actuació d’un duet musical i un animat ball per a la gent gran de la parròquia. 

