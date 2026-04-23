Demòcrates: “Increment de l’edat de consentiment sexual i tipificació específica per als serveis sexuals digitals”

El Grup Parlamentari Demòcrata ha entrat a tràmit parlamentari aquest dijous les esmenes al Projecte de llei qualificada del Codi Penal. Són un total de 29, una part de les quals provenen de les recomanacions específiques plantejades per l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. Pel que fa a la resta, destaca l’esmena per a augmentar l’edat de consentiment sexual: ara és de 14 anys, el projecte de llei planteja els 16 anys, i el Grup Demòcrata ho vol elevar als 18.
El GPD defensa que és “una mesura de protecció davant de possibles situacions d’abús o manipulació, en què el consentiment pot estar viciat per la pressió, la manipulació o la manca de maduresa”. Ara bé, en la mateixa esmena es preveuen excepcions basades en criteris de proporcionalitat (per a relacions entre menors de 14 anys o més), així com en el cas que el menor superi els 16 anys, sempre que la diferència amb l’altra persona no superi els cinc anys.
El GPD també adapta el dret penal, via esmena, als nous riscos tecnològics i a la realitat digital. Així, s’introdueix una regulació específica amb relació a l’afavoriment de la prestació de serveis sexuals en l’entorn digital, i es reforça la protecció del dret a l’honor mitjançant la introducció d’un tipus qualificat aplicable als delictes de calúmnia i difamació de vídeos o imatges manipulades creades per intel·ligència artificial i amb aparença de realitat.
Pel que fa a la tipificació específica per a l’explotació sexual digital, la resposta penal “s’equipara a la prevista per als delictes de prostitució”, amb una pena de presó entre sis mesos i tres anys. A més, via esmenes s’incorporen tipus agreujats per al consumidor en determinats supòsits, per exemple, quan la víctima és una persona vulnerable.
Una altra esmena relacionada és la que reforça la regulació de la pornografia infantil, incloent-hi específicament la nuesa total o parcial amb finalitat sexual (per a adaptar-ho a les formes contemporànies de producció i consum). Amb tot, i en cas que sigui una relació consentida entre joves, “es preveu una exclusió de punibilitat en supòsits de possessió de material íntim”.
A més, es proposa via esmena elevar el límit mínim de la pena de presó per a qui gestioni un establiment de prostitució, dels tres mesos actuals als sis mesos, mantenint els tres anys de pena màxima. Els mateixos marges en el cas de l’afavoriment de la prostitució.
Fora d’aquest àmbit, les esmenes del Grup Demòcrata van encaminades als capítols sobre administració deslleial: s’inclouen conductes vinculades a conflictes d’interessos i deslleialtat empresarial. Així, es creen nous apartats per a sancionar conductes que, tot i no encaixar estrictament en una apropiació o desviació patrimonial clàssica, impliquen un ús abusiu o deslleial de la posició dins l’empresa per a obtenir avantatges propis o per a tercers.
També es regula via esmena l’Oficina de Gestió d’Actius, com a òrgan especialitzat en la conservació, administració i gestió dels béns embargats, segrestats o comissats en el marc del procediment penal. Aquesta regulació respon a la necessitat de “dotar el sistema d’un instrument eficaç”, així com per a donar resposta a les recomanacions del Moneyval.