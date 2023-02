El Comú cedeix a 5 entitats els locals de L’Encaix, adequats a l’antiga seu de la Batllia

L’espai L’Encaix, cedit pel comú d’Andorra la Vella a 5 entitats (AndorraCapital)

El Comú d’Andorra la Vella ha llogat i adaptat un espai de 340 metres quadrats a l’avinguda Tarragona, 58, (a l’edifici de Les columnes, que històricament havia acollit la Batllia) per a cedir-lo a diverses entitats perquè hi puguin instal·lar la seva seu social.

Les claus dels despatxos d’aquesta nova instal·lació, que s’ha batejat com L’Encaix, s’han entregat avui a les cinc entitats que a partir d’ara compartiran local. Es tracta de Carnet Jove Andorra, l’Associació de Dones d’Andorra, l’Institut de les Dones, l’Associació del trastorn de l’espectre de l’autisme d’Andorra (AUTEA) i el FabLab Andorra la Vella (una entitat sense ànim de lucre constituïda per l’associació Andorra Makers, la fundació privada del sector públic ACTUATECH i les empreses Soadco, SL, Andorsoft, SA i Gamma Management SL, que té com a objectius fundacionals la divulgació, la capacitació científica i tecnològica).

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha estat l’encarregada d’entregar les claus als representants d’aquestes cinc entitats i ha ressaltat, alhora, la voluntat del Comú de seguir potenciant i facilitant espais per a la creació, la difusió del coneixement i per donar resposta i servei als ciutadans. També ha posat de manifest la idoneïtat de l’espai, en ple centre de la parròquia i a tocar del Parc Central.

La façana principal de L’Encaix, visible des de l’avinguda Tarragona, dona accés als locals de Carnet Jove Andorra i l’Associació de Dones d’Andorra, dues entitats d’àmbit nacional. L’equipament també disposa d’un despatx que serà d’ús rotatiu amb diferents associacions que no tenen necessitat de disposar d’un espai fix totes les hores del dia, i on s’ubicarà, entre altres associacions, AUTEA. A banda dels despatxos, a L’Encaix també hi ha espais compartits, com sales de reunions o lavabos.

Els representants de les diferents entitats -Mònica Sala (directora de Carnet Jove Andorra), Mònica Codina (presidenta Associació de Dones d’Andorra), Montserrat Ronchera (secretària general de l’Institut de les Dones), Pere Montes (president de FabLab Andorra la Vella) i Naima Qaisar (vocal de la junta d’AUTEA) han agraït la predisposició i col·laboració del Comú d’Andorra la Vella per a poder fixar les seves respectives seus en uns locals tan cèntrics i a la capital.

Les obres d’adequació de l’espai han tingut una durada de 4 mesos i un cost de 300.000 euros.