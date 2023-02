Boí Taüll ultima la preparació dels Campionats del Món d’Esquí de Muntanya 2023

Joan Talarn (primer per la dreta) en la presentació dels campionats del Món d’Esquí de Muntanya (Diputació Lleida)

El president de la Diputació, Joan Talarn, ha participat aquest dimecres en la roda de premsa de presentació dels campionats del Món d’Esquí de Muntanya 2023 que se celebraran a l’estació de Boí Taüll entre els dies 26 de febrer i 4 de març.

La presentació ha comptat amb les intervencions de l’alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera; el director del Consell Català de l’Esport, Aleix Villatoro, i el president de FGC, Toni Segarra, i l’assistència del director de FGC Turisme, Toni Sanmartí; la presidenta del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, María José Erta; la representant dels Serveis Territorials de l’Esport a Lleida, Lourdes Ravetllat, i el president de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), Alberto Ayora.

L’atorgament d’aquesta competició arriba després de l’èxit que va suposar la celebració, durant el mes de febrer de 2022, dels Campionats Europeus d’Esquí de Muntanya. Aquest fet ha estat destacat per Joan Talarn com a clau: “Les coses no acostumen a passar perquè sí: que s’hagi escollit la Vall de Boí per a uns Mundials és una prova fefaent que aquí les coses les fem bé, i que quan les fem bé el món ens ho reconeix”.

El president de la Diputació ha remarcat que “la importància de les polítiques d’arrelament al territori l’aconseguirem en base a posar en valor aquelles singularitats pròpies del territori, i la Vall de Boí és símbol de cultura mil·lenària, especialment en ser la joia del romànic català, i també d’innovació”.

En la decisió final d’atorgar a l’estació de Boí Taüll l’organització dels Mundials també hi va sumar la bona feina realitzada en dues edicions dels Campionats d’Espanya i diverses proves de la Copa d’Espanya en els darrers anys. També s’ha destacat que els Mundials tindran un impacte positiu en l’economia del territori.

L’estació reuneix tots els requisits per a acollir les cinc modalitats que s’hi celebraran: esprint, individual, vertical, relleus i parelles, essent la base de la competició la zona del Pla de Vaques. La prova individual, per exemple, tindrà un desnivell positiu entre els 1.600 a 1.900 metres, depenent de la categoria, i es farà amb diferents itineraris entorn al cim del Puig Falcó, de 2.750 metres.

Boí Taüll ha comptat amb el suport de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) i el Consejo Superior de Deportes (CSD), així com de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), el Consell Català de l’Esport i de la Diputació de Lleida, entre d’altres institucions.

Aquesta disciplina s’incorporarà com a nova modalitat olímpica als propers Jocs Olímpics d’hivern de Milano-Cortina del 2026.