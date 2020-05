El comité directiu del PS reitera la seva voluntat de col·laborar amb el Govern per reconstruir Andorra

El comitè directiu del Partit Socialdemòcrata (PS) s’ha reunit aquest dilluns de forma telemàtica per valorar l’activitat parlamentària i l’estratègia política comunal durant la crisi de la Covid-19, així com per reforçar el seu posicionament polític i comunicatiu envers la crisi. L’òrgan ha analitzat el paper d’oposició proactiva que està duent a terme el Partit Socialdemòcrata en la gestió d’aquesta crisi: “Ens reafirmem i reiterem la voluntat d’entesa per tirar endavant les mesures que siguin necessàries, ja no només per pal·liar la crisi sanitària sinó, un cop la crisi sanitària estigui sota control, per trobar entre tots les millors solucions per a la nostra ciutadania i reconstruir el nostre país”, ha exposat la presidenta del Partit Socialdemòcrata, Susanna Vela.

Des de la formació s’ha fet especial atenció a tota l’activitat legislativa que hi ha hagut des de l’inici crisi de la pandèmia: s’ha analitzat tot el treball legislatiu tan econòmic com aquell relatiu a l’estat d’alarma. “Hem valorat tot aquest treball portat a terme per les conselleres i els consellers del partit, així com tota la feina que s’està fent al voltant de la represa de l’activitat legislativa i parlamentària, amb les compareixences de ministres i les sessions de control a Govern”, ha detallat Vela.

La reunió del comitè directiu també ha servit per compartir la tasca realitzada pels comuns en la gestió de la crisi: “Hem analitzat les accions que les conselleres i els consellers del PS estan fent per part dels comuns d’Encamp, Escaldes-Engordany, Andorra la Vella i Ordino”. Aquesta tasca d’anàlisi es reprendrà el pròxim 13 de juny, al proper comitè directiu del Partit Socialdemòcrata.