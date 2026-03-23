El Comitè de Drets Humans de l’ONU publica les observacions finals sobre l’informe d’Andorra i reconeix els avenços del país en drets fonamentals

El Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides ha fet públiques aquesta tarda de dilluns les observacions finals sobre l’informe d’Andorra relatiu a l’aplicació del Pacte internacional de drets civils i polítics (PIDCP), després del diàleg interactiu dut a terme els dies 2 i 3 de març de 2026, a Ginebra, amb els 18 experts independents del Comitè. Aquestes observacions conclouen la primera avaluació d’Andorra en el marc del mecanisme de supervisió dels òrgans de tractats de les Nacions Unides.
En les conclusions, el Comitè destaca diversos aspectes positius assolits per Andorra en els darrers anys, en coherència amb els elements exposats per la delegació andorrana present durant la sessió dels 2 i 3 de març a Ginebra. Entre aquests avenços, posa en valor l’impuls del marc normatiu en matèria d’igualtat i de no-discriminació, les iniciatives en favor de la participació ciutadana, les polítiques de protecció dels infants i adolescents, el desenvolupament d’estratègies en matèria de canvi climàtic i sostenibilitat, així com el reforç institucional en la lluita contra la violència de gènere.
A més, el Comitè també reconeix positivament l’adhesió d’Andorra a diversos instruments internacionals clau en matèria de drets humans, com el Conveni sobre els drets de les persones amb discapacitats, així com el Protocol de la Convenció sobre els drets de l’infant relatiu al procediment de comunicacions. Igualment, valora els esforços realitzats per a reforçar institucions existents com el Raonador del Ciutadà en l’àmbit de la promoció i la protecció dels drets humans.
Aquesta valoració s’emmarca en la línia defensada per Andorra durant la seva presentació davant el Comitè, en què la delegació va exposar les polítiques públiques impulsades en àmbits com l’educació inclusiva, la protecció dels col·lectius vulnerables, els drets de les persones amb discapacitats, l’atenció a les persones refugiades, la protecció dels infants i adolescents i la promoció de la igualtat entre dones i homes.
Al mateix temps, el Comitè formula un conjunt de recomanacions orientades a continuar avançant en la plena implementació del Pacte. Entre les qüestions assenyalades, destaca avançar en la creació d’una institució nacional de drets humans d’acord amb els Principis de París, impulsar una estratègia global de lluita contra la corrupció i reforçar el marc normatiu i institucional per a prevenir i combatre totes les formes de discriminació i els discursos d’odi.
Les observacions finals també apunten a nous àmbits de treball en qüestions com els drets sexuals i reproductius, l’adaptació al canvi climàtic, la reducció del recurs a la detenció provisional, la prevenció del tràfic d’éssers humans, la definició d’un marc jurídic complet en matèria d’asil i apatrídia o la promoció de la participació en els afers públics. El Comitè ha sol·licitat que el Govern faci difusió del contingut del Pacte i dels dos Protocols facultatius a la ciutadania i a les autoritats més directament implicades amb el seu contingut.
El Govern acull aquestes observacions com una oportunitat per a continuar millorant les seves polítiques públiques i reforçar el sistema de garanties dels drets fonamentals. En aquest sentit, seguirà treballant de manera transversal per a analitzar i donar seguiment a les recomanacions formulades, en diàleg amb les institucions competents i amb la societat civil, amb la voluntat de continuar avançant en l’aplicació efectiva i la difusió dels compromisos internacionals assumits pel país.
El Comitè ha sol·licitat a Andorra que informi abans del 19 de març de 2029 sobre el seguiment de les recomanacions relatives a la institució nacional de drets humans, a la interrupció voluntària de l’embaràs i a la llibertat d’expressió. El cicle d’examen següent preveu que Andorra rebi una nova llista de punts l’any 2032 i que el proper diàleg constructiu tingui lloc el 2034 a Ginebra.