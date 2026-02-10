El Col·legi de Fisioterapeutes defensa el paper de la fisioteràpia davant el debat sobre la pressió assistencial

Davant les darreres informacions i declaracions públiques relacionades amb l’increment de la demanda assistencial, el Col·legi de Fisioterapeutes d’Andorra (COFA) vol fer algunes consideracions amb l’objectiu de contribuir a un debat serè, rigorós i constructiu sobre el funcionament del sistema sanitari.
El Col·legi comparteix la preocupació existent per la pressió assistencial que afecta el sistema de salut, però considera que aquesta situació no pot ser atribuïda de manera simplista a una única professió sanitària. La sobrecàrrega assistencial és un fenomen transversal que impacta totes les especialitats i que respon a factors estructurals com la planificació sanitària, el finançament i la disponibilitat de recursos.
En aquest sentit, el Col·legi vol remarcar que les qüestions sanitàries requereixen una anàlisi acurada i contextualitzada, atesa la seva complexitat. Les polítiques públiques i el debat professional han de fonamentar-se en una visió global i rigorosa que permeti identificar correctament les causes dels problemes i evitar interpretacions parcials.
La fisioteràpia és una disciplina essencial dins del sistema de salut, avalada per l’evidència científica i desenvolupada a partir de prescripcions mèdiques basades en criteris clínics. En cap cas pot ser considerada la causa d’un problema estructural que té un origen molt més ampli.
L’increment de la demanda de tractaments de fisioteràpia respon també a l’evolució natural de la professió i a l’ampliació del seu camp d’actuació, orientada a donar resposta a noves necessitats de la població, millorar la qualitat de vida dels pacients i prevenir la cronificació de moltes patologies.
Pel que fa a les tarifes de la CASS, el Col·legi recorda que fa temps que treballa de manera continuada amb el Ministeri de Salut per a aconseguir una revisió i actualització dels imports, una qüestió que considera prioritària per a garantir la sostenibilitat de la professió i del propi sistema. L’infrafinançament actual té com a conseqüències la desconvenció progressiva de professionals i el risc de col·lapse assistencial.
Davant les darreres declaracions institucionals, la Junta del Col·legi està elaborant un posicionament públic en defensa del col·lectiu, amb la voluntat de contribuir a corregir el relat, identificar les causes reals de la situació actual i reclamar solucions estructurals basades en una planificació sanitària responsable i en la millora de les condicions econòmiques de la professió.
El Col·legi reafirma el seu compromís amb una actitud ferma però dialogant, convençut que els avenços sòlids només s’assoleixen a través del diàleg institucional i la col·laboració entre tots els agents implicats, sempre amb l’objectiu de preservar la qualitat assistencial i els drets dels pacients.
La Junta Directiva Col·legi Oficial de Fisioterapeutes d’Andorra