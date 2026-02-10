El GPS impulsa una proposició de llei per a garantir el benestar de les generacions futures

La presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata (GPS), Susanna Vela i els dos consellers generals, Pere Baró i Laia Moliné han entrat a tràmit al Consell General una proposició de llei del benestar per a les generacions futures, amb l’objectiu d’incorporar una mirada a llarg termini en la presa de decisions públiques i garantir que les actuacions d’avui no comprometin la qualitat de vida del demà.
La iniciativa vol donar resposta als grans reptes actuals, com l’emergència climàtica, la crisi de l’habitatge, les desigualtats socials i la necessitat de transformar el model econòmic, situant la justícia intergeneracional com a principi central de l’acció política.
La llei és d’aplicació a l’Administració general, als comuns, al Consell General, als organismes públics i parapúblics, així com a les entitats i societats públiques, i també a les entitats privades que gestionin serveis públics essencials o rebin finançament públic significatiu. Totes aquestes actuacions hauran de regir-se per principis com el desenvolupament sostenible, la participació i la transparència, la precaució i la prevenció, la justícia ecosocial, el bé comú i la no regressió ambiental.
La proposició estableix vuit objectius de benestar que han d’orientar les polítiques públiques, entre els quals destaquen una economia diversificada i sostenible, la protecció del medi natural, la salut i el benestar integral, la igualtat d’oportunitats, el dret a un habitatge digne i assequible, la cohesió social i la preservació de la cultura.
Un dels elements clau del text és el canvi en la manera de prendre decisions públiques. La llei preveu que els projectes normatius incorporin informes d’impacte sobre el benestar de les generacions futures i estableix que el Govern elabori cada dos anys un informe d’avaluació, que haurà de ser presentat i debatut en sessió pública al Consell General.
La iniciativa crea també la figura del Defensor o Defensora del benestar de les generacions futures, com a comissionat del Consell General amb plena independència. El mandat serà de cinc anys, renovable una sola vegada, amb mitjans propis i un pressupost específic aprovat pel Consell General.
Amb aquesta proposició de llei, el GPS vol obrir un debat de fons sobre la responsabilitat política envers el futur i dotar el país d’eines estables perquè el benestar de les generacions futures sigui un criteri real i exigible en la presa de decisions públiques.