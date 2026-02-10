El projecte Tàndem tanca la 10a edició consolidant-se com a referent d’innovació i connexió entre educació i empresa

El projecte Tàndem, impulsat per Andorra Business i el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, ha finalitzat aquest dimarts, la seva desena edició amb la celebració de la gran final, un acte en què els equips finalistes han presentat les solucions innovadores als reptes reals plantejats per tres empreses del país.
En aquesta edició hi han participat 71 estudiants de Formació Professional, acompanyats per 9 docents, que han treballat intensament per a donar resposta a les necessitats de tres organitzacions andorranes. En concret, els reptes han estat plantejats per SOADCO, centrats en el disseny d’un protocol i materials de benvinguda per facilitar la integració dels nous treballadors; per la Universitat Carlemany, orientats a reforçar el sentiment de pertinença en una universitat en línia; i per SETAP 365, amb l’objectiu de millorar la primera experiència dels joves d’entre 15 i 25 anys en l’esquí o altres activitats de neu. Finalment, l’equip guanyador ha estat “Grand Group”, proposant una solució per a aquest darrer repte plantejat per l’empresa del sector dels esports i activitats d’hivern.
L’acte ha comptat amb la presència de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge i presidenta d’Andorra Business, Conxita Marsol; del ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró; així com dels secretaris d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, i d’Educació i Universitats, Joan Anton Bardina. També hi ha assistit la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo.
Durant la seva intervenció, Conxita Marsol ha destacat que “si mirem enrere, veiem que ja fa deu anys el projecte Tàndem apostava per introduir la innovació dins les empreses i per apropar-la al talent jove. Una visió que avui queda plenament reforçada amb la presentació, a finals de l’any passat, del Pla Nacional per a la Innovació i la Diversificació d’Andorra, que situa la innovació i la diversificació econòmica com a eixos estratègics de futur”. La ministra també ha subratllat que l’èxit del programa “demostra que quan educació, empresa i institucions van alineades, els projectes no només funcionen, sinó que creixen i perduren en el temps”.
Per la seva banda, Ladislau Baró ha explicat que al llarg del projecte “els alumnes es transformen en veritables assessors empresarials, una tasca que exigeix creativitat, innovació, rigor i una alta responsabilitat”. El ministre ha afegit que aquesta experiència té “un alt valor pedagògic, ja que els estudiants es posen en una situació real d’empresa”, i ha recordat que la Formació Professional treballa precisament per a dotar els alumnes de les eines necessàries per a respondre a les exigències del dia a dia empresarial.
Després de deu edicions, el projecte Tàndem es troba plenament consolidat. Les xifres ho avalen: 673 alumnes, 115 docents i 30 empreses participants al llarg d’una dècada. Darrere d’aquestes dades hi ha idees, aprenentatges, hores de treball intens i, sobretot, moltes oportunitats creades per al futur del teixit econòmic i del talent jove del país.