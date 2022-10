Els Bombers de la Generalitat apaguen una xemeneia a Castellciutat

Els Bombers de la Generalitat han apagat aquest dimarts una xemeneia al poble de Castellciutat. Segons ha informat la Direcció General d’Emergències, l’avís del foc s’ha rebut a 3/4 de 6 de la tarda. Per causes que es desconeixen, la instal·lació ha començat a treure flama, per la qual cosa els veïns han avisat els Bombers.

Al lloc dels fets s’hi han desplaçat tres dotacions del parc de la Seu d’Urgell, entre elles l’autoescala AEA amb què compta la caserna urgellenca. Després de tenir controlat el foc, els agents han repassat la instal·lació i la coberta de l’habitatge afectat, per a comprovar que no hi havia cap afectació greu pel que fa a danys o a acumulació d’escalfor.

Consells per evitar incendis a la llar

Tot coincidint amb l’inici de l’encesa d’estufes o de foc a terra al Pirineu, el Departament d’Interior recomana mantenir en tot moment la precaució i evitar imprudències, tenint en compte que cada any hi ha incendis en habitatges relacionats amb aquestes instal·lacions.

Entre els consells elementals per a l’ús de llars de foc hi ha disposar d’una ventilació adient a l’habitació, netejar el tub de la xemeneia almenys un cop l’any per a evitar l’acumulació de sutge, no cremar fusta tractada o resinosa, allunyar de la llar de foc qualsevol objecte inflamable i comprovar que la flama està apagada abans d’anar a dormir, o bé col·locar una pantalla mataguspires si encara hi ha brasa.